Salvación, riesgo, aventura y oportunidad

Aunque pueda parecer dramático o ingenuo, el partido de mañana en Morelia, le acarrea a Santos varias dosis de distintas mezclas. Es la ocasión (no perdiendo) para poner la primera distancia con el que hoy, es el último en la porcentual.

Es el primer partido de la salvación pero acarrea también un riesgo. Es la aventura a conseguir porque la oportunidad es grata al encarar al más implicado en el tema incómodo del descenso.

Si la misma organización alzó la voz ofreciendo su meta de lograr 30 puntos, sin que nadie le preguntara ni se lo solicitara, en Morelia se abre otro capítulo, otro asunto, más complicado que los 30 puntos. Si realmente hacen más de 24 unidades, la salvación, por este semestre, se tiene asegurada. Morelia debe saber su propia urgencia y conoce la realidad del rival en turno.

Es muy importante decidir bien la alineación inicial, específicamente en la zona de contención. Ya apareció “Chatón” y lo hizo bien, robando, y estando en su lugar, situación que Rivas no ofrece. “Chepo” tiene un conflicto de principios para saber escoger lo mejor para la aventura de la salvación. Por eso, mañana hay riesgo, hasta miedo, si no se decide con sabiduría.

Y es en serio, aunque parece que no lo consideran así. Rivas no es el más indicado para la contención en la aventura de los 30 puntos y en el riesgo del descenso. Más vale que lo valoren y corrijan a tiempo. Es cuestión de claridad de principios y limpieza de conciencia. No expongan la aventura de la salvación.