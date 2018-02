Sagrado lugar 2; favor de no ultrajarlo

Se han logrado muchas cosas dando tumbos pero al menos se ha rectificado. Ya no se necesitan experimentos incongruentes. Algo anormal sucedió en la semana porque de Toluca a Cruz Azul, ni Cortés ni Rodríguez en la banca; ¿Por qué? ¿Ya no revolucionan el partido al ingresar, o ya no equilibran el juego? O una tercera opción, ¿Era mentira lo que declaró el entrenador, y fue descubierto? Todo esto se expone para que sigan haciendo mejor las cosas siendo congruentes. Se les felicita a todos.



Por tal motivo, no tienen permiso a ultrajar el lugar 2.

Tan simple que es armar ideas congruentes con lo que se tiene, actuar en consecuencia, luchar, esmerarse, seguir luchando, convencer y ganar, con o sin ayuda arbitral porque anoche, a los 7 segundos del partido, los laguneros debieron tener un hombre menos y un penalty en contra. El árbitro no se atrevió a señalar contra la casa y tan temprano, lo que fue obvio.



Quedándonos en el triunfo merecido, se destaca que Siboldi se haya metido entre las “patas de los caballos” respecto a sus decisiones en Toluca. Ahora, estando bien posicionados del lugar 2, siendo la tercera jornada consecutiva que se ostenta tan honroso lugar, nadie tiene permiso a ultrajar tan comprometedor posición. De haber anotado un gol más ayer, serían líderes generales.



Pero eso pasa a segundo término. Lo importante es que grupalmente se dedicaron a superar su deficiente actuación de varios lapsos del primer tiempo. Supieron generar dos claras de gol y luego arremeter con furia, empujones y sorpresas porque en el gol de Isijara, el portero Corona ni se enteró de la pelota. La victoria confirma y compromete a no ultrajar el sagrado segundo lugar.