Saber : razonar, hablar, convencer, ejecutar

El mundo actual en cualquiera de sus modalidades, confunde. Pensaba expresar que “algo confuso” pero no, es válido escribir estar “confundido”. Yo confundo, tú confundes, él confunde, nosotros confundimos. He vuelto (¿está bien escrito, vuelto?) a tener dudas, a creer, a mendigar sorpresas porque los éxitos ajenos me nublan el cerebro cuando no me percato de la relación directa que existe, entre el que se expresa y el puesto, de mando o no, que ostenta.



En la vida es recomendable Saber… muchas cosas. Saber a hablar con propiedad el idioma nativo por más complejo que sea. Saber estudiar en cada momento. Saber aprender cada día de quien sea y por donde sea. Saber escuchar las voces disidentes, las que suenan en otro tono. Saber razonar, contextualizar, sintetizar, conceptualizar, resumir, adaptar, reaccionar, enmendar. Hoy, como pecado generalizado, tal parece que el que aspira a lo grande, se exhibe como pequeño debido a su falta de conocimientos. Aquí radica mi confusión.



Saber leer al menos 3 libros trascendentes que hayan penetrado en el ser humano para encarnar su contenido y vivirlo.

Saber distinguir qué significa 3, y que significa menos 3 (3, y – 3).

Saber si cero grados centígrados es frío o menos 5 es caliente.

Así de complicado está el tema que sorprende a todo el país, y no podemos hacer nada porque se nos ha olvidado y se ha vuelto ley de cada mes. Santos ha vuelto (que no es lo mismo que “ha volvido”) a traer a Rabello. Esta máquina donde escribo me indica error, pero no le voy a hacer caso. La equivocada es ella; está mal, aunque pretenda darme lecciones modernas.



Deseo que en realidad haya habido un error respecto al chileno en cuestión. Estoy tan confundido que necesito acudir al EPN (enseñanzas de programación neurolingüística) para readaptar mi cerebro a los nuevos cambios y movimientos que recientemente se han presentado. Requiero asesoría especializada. EPN, “especialización por naturaleza” para comprender los efectos positivos que Rabello traerá de nueva cuenta a La Laguna.