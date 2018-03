Ser el # 1 es Riesgo, Compromiso y Virtud

Mientras unos se revuelcan para determinar si América y Pumas son candidatos al título, o si Monterrey y Tigres alcanzarán mejores habitaciones en el hotel de lujo de la calificación, a quien ocupa el lugar Uno (Santos) apenas le están haciendo caso.

Otros, se afanan por ayudarle a Chivas a escalar sitios. Se esmeran con sacarlo verbalmente del lugar 16, donde ha estado desde hace cinco semanas.

Otros regionalistas y de vista corta, le mandan cuerdas resistentes al Cruz Azul para que escape de su húmedo lugar 15. Podemos entender el romanticismo y los esfuerzos conmovedores de quienes pretenden conformar el futbol mexicano, no a nivel nacional, sino sólo en sus 80 kilómetros de diámetro, a partir de su territorio. Se les detecta parca postura visual e intelectual. Es parte de un serio problema en este país.

El lugar uno de Santos a la fecha 10, lo compromete. Es riesgo, admiración, se le felicita y se le va a exigir más.

Todos pretenderán derrocarlo de tan complicado sitio. El propio equipo ya avisó, incluyendo a los de mente obtusa, que su presencia y actuaciones están por encima de los consentidos. Los que siempre quieren ver en los lugares privilegiados, a los que están a su alcance geográfico, o cerca de su corazón, se pierden en la llanura de la tabla general. Las posiciones no se fabrican con vanos suspiros.

Ser el # 1 es riesgo, no por los paradigmas falsos creados alrededor de tal número, sino porque mantenerse ahí no es fácil. Es compromiso porque si se ha sido capaz de llegar, sostenerse es más complicado. Es virtud porque no cualquiera lo platica. Es ejemplo aunque a algunos les da por sacarle la vuelta. Es aplauso, y Santos se lo merece, a pesar de que otros añoran todo.