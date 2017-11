Reingeniería del Club Santos Laguna

Esta semana ha sido interesante para el Club 5 veces campeón. Desde sus entrañas, de manera sincera y abierta, ha expuesto sus incomodidades, propósitos e intentos de regresar. Cada ser humano, organización y colectivo, tiene derecho y obligación a reinventarse.

Modificar el rumbo, partiendo de un profundo examen de conciencia, diagnóstico y nuevas propuestas, es parte de un volver a creer para ejecutar de otra forma. Es la oportunidad de una transfiguración.

Ha mermado su identidad, su alegría y todos hemos perdido; todos los actores del espectáculo hemos sufrido la afectación. La credibilidad de la afición cayó y calló.

Su dueño y presidente reconoce que es el más odiado de toda La Laguna; está incómodo, de malas pero con el vigor suficiente para reinventar al Club y en especial a los jugadores para salir adelante con urgencia.

No es falta de dinero, aunque se ha perdido por los desaciertos al contratar sin resultados agradables. Sólo el que no decide no se equivoca. No funcionaron los intentos de este semestre, y eso que el último partido del anterior torneo, en Toluca Cuartos de Final, ofreció los ingredientes necesarios para entusiasmar y poder esperar que de julio a noviembre, habría éxitos.

Con 20 empates en todo el 2017 y sólo un partido ganado en casa en este torneo, es obvio el desánimo y se presenta la obligación a reinventarse. La tarea es realizar una profunda reingeniería. Se comprende la molestia de la afición y se le promete que no serán tibios al exigir más a los jugadores y al cuerpo técnico. El mismo Club Santos, así como ha generado dichas y campeonatos, él mismo provocó las recientes molestias. Por eso su intención de reconocer y comprometerse.