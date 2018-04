Pumas viene con todo o con nada

Todavía tiene vida y con eso basta. Viene con todo o con nada; existe la seria duda porque era lugar uno a la fecha seis, y eso lo nominaba ya a algo decente. Después se le ocurrió obtener un punto de los siguientes quince en disputa, y ahí sembró su verdadera cara. De las últimas 12 unidades, ha logrado cinco, lo cual lo ubica más en el precipicio. Por eso el visitante de este domingo enseña polos opuestos. Podrá ser capaz de morirse por su bien; podrá desfallecer para su calamidad.

Con estos Pumas nada se sabe en serio. Sus jilgueros particulares le dan la enjundia necesaria (con gritos añadidos) para meterlo a la liguilla. Aunque sea a empujones pero lo alientan, lo ven ahí, se lo imaginan porque la calculadora todavía acepta remesas tardías. Si aquí pierde, adiós, por eso se juega la vida contra el segundo lugar. Por lo tanto, el cotejo, en teoría, deberá ser al menos de intensa disputa, de vida o muerte para uno, de entrega y suspiro añadido. Pumas es buena marca, atrae, consuela a muchos. Será un domingo gratificante.

Seamos sinceros, al país le conviene que califique porque tiene más nombre que Tijuana y Pachuca, por sólo citar a dos.

Por eso no debe perder ante Santos. ¿Será capaz de acordarse de sus gratos momentos? Como la ilusión al lado de la esperanza es lo que muere hasta el final, la mentalidad de Pumas es elevada, no así su futbol. Alcoba los va a tener enfrente, cara a cara, cerca, con el corazón palpitando en dos vertientes. Complicada labor de quien hoy sustituye a Araujo.

Lo demás, es lo de menos. Santos podrá actuar con la desesperación de su oponente, y ahí fincar su triunfo porque no olvidemos que los laguneros no tienen permiso a perder más el paso aunque no hayan abandonado su meritorio lugar dos.

La visita es el de la presión extrema, y por eso es fácil definirlo como la supuesta víctima. Universidad viene con todo aunque parece traer nada.