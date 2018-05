Mérito y privilegio de ser Finalista

Las envidias pululan, y más cuando el equipo de la región no está en voz de otros, no aparece en la Final. Es muy curioso que la Ciudad de México (América, Pumas y Cruz Azul) la ciudad de Guadalajara (Atlas y Chivas) y los Regiomontanos (Tigres y Rayados) están muy ocupados en menesteres menores porque sus capacidades no le alcanzaron para llegar a esta semana. Bienvenido el Diablo a La Laguna; se va a topar con la Santidad hecha demonio.

Estar en la Final no cualquiera lo cuenta, y Santos ha impuesto condiciones a lo largo de los 44 Torneos Cortos para presumir su décima Final. La envidia por no saber figurar en esta privilegiada instancia se cubre con la “Lista de Osorio” o la contratación de otro entrenador que prometa llevar a una Final al equipo que lo piensa adquirir. Las distracciones de los negligentes justifican sus acciones presentes que son nada frente al privilegio de ser finalista.

Mérito enorme es ser finalista, sin importar el resultado. El recuerdo nostálgico de la anterior final contra Toluca (hace 8 años) permanece en la carne viva del lagunero; está al descubierto de la piel. Todos confían en pagar la deuda. He aquí el reto del actual Santos que ninguna responsabilidad tiene de lo sucedido en mayo del 2010. Siboldi, Romano, Vuoso, Furch, Arce, “Gallito”, Peralta, Tavares, Oswaldo (portero) Orozco, Morales y Oswaldo.

Podemos poner el listado en paralelo para recordar e impulsar a lavar aquella afrenta. Es el atractivo momento que invita a la superación de mañana y el domingo. Toluca hizo diabluras. Santos no se quedó atrás; y su empuje de este instante es saber que venció a dos poderosos amarillos, cuyas aficiones y respectivas prensas, se han sentido ultrajadas por el buen actuar de los laguneros. Bienvenido el Demonio porque los Santos saben hacer travesuras en el infierno.