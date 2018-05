Gracias y Felicidades. Ahora a saldar cuentas

Pudiéramos hacer fiesta pero todavía no es el momento.

Se han vivido tantas ricas experiencias de enero a hoy, ofrecidas por el Club Santos, que celebrar invita a la alegría plena.

El equipo lagunero ha regalado un gran torneo. Se le agradece la simpática sorpresa y se le felicita.

Haberse sostenido entre los dos primeros lugares tanto tiempo, fue la agradable realidad que puede ser sinónimo de buenos augurios.

No era usual porque hace mucho no veíamos esto. No olvidarlo es obligación y responsabilidad.

Felicidades y gracias por tanta ilusión provocada.

La euforia por estar en la Final, la décima primera para esta organización, provoca un tipo de sensibilidad confiable, placentera, pero no extraña, porque la afición lagunera conoce bien estas vivencias.

He aquí el momento para detenernos, felicitar, agradecer y exhortar a vencer al que en dos ocasiones ha superado al bien. La fiesta será en el cielo y en el infierno. Todo el país está invitado. Se le asegura a la nación que en ambos lados va a gozar.

Con sensibilidad romántica brotó un atrevido aviso que tenía sustento.

Pero no dejaba de ser sólo aviso que era atrevido. Si en noviembre pasado todo era caos, en mayo se reconstruyeron muchas causas para forjar nuevas ilusiones. En esta liguilla se superó con categoría a un par de rivales amarillos. Falta saldar la cuenta más pendiente y más cara que Santos tiene. Superar a Toluca. ¿Acaso el bien no puede vencer al mal?

Anoche, en el Azteca supieron recomponer todo para terminar humillando al América. Ahora se acerca la prueba final. Santos ha vencido en torneos cortos a todos (haga usted memoria) excepto al Toluca. Ha llegado la fecha de hacer la hazaña que falta. En abril de 1994, para llegar a la primera final de su existencia, en semifinales derrotó al Diablo. Pero nada más.

Falta saldar una deuda incómoda porque los del infierno han ganado dos. ¿Tenemos derecho a solicitarles que cubran este adeudo?