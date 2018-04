La Estadística le ganó al buen futbol

Increíble lo sucedido ayer entre Santos y Pumas. A las 6 de la tarde del domingo, en la fecha 16, ningún visitante había ganado. En la fecha 8, no ganó ningún visitante. Es usual que al menos un forastero triunfe. La Estadística, acordándose de sus elegantes números, pretendía presumir que en el estadio de La Laguna, alguna travesura se iba a presentar; no se podía quedar callada, así nada más porque sí. Pumas hizo la travesura.

La otra Estadística, la de la tabla general, indicaba que era la gran oportunidad para que Pumas (ganando) se trepara a lugares de donde venía y aspirara a la liguilla. El exquisito futbol lo puso el Santos aunque desde el minuto 5 fuera perdiendo.

Del primer gol de Pumas a su segunda anotación (minuto 41) los laguneros fabricaron lo que quisieron. El estado de gracia no aparecía pero sí un muy intenso y agradable futbol. Sus opciones claras y manifiestas de gol fueron hasta ocho.

¡Qué bello es el futbol pero también es traidor y cumplidor!

Se propone ser travieso y logra su objetivo. Pretende ser amigo de la Estadística y le confiesa sus pecados. Quiere coquetearle a la sorpresa, y no tarda en agradarla. Santos no había perdido en casa, y sucumbió en la última fecha. Nadie había ganado de visita en esta jornada, y fue hasta las 8 de la noche, cuando se apareció el agradable ausente. Esto es digno de aplaudirse porque admira.

De la derrota santista nadie tiene culpa. Los jugadores del Santos brindaron todo, hasta de más. Contra León, golearon habiendo hecho nada. Ayer hicieron todo, de más, y no les alcanzó. Es el futbol misterioso que ofrece la oportunidad para admirarnos de él porque si resumimos el encuentro, el marcador final debió haber sido 8 a 3, favor la casa. No fue así porque la Estadística deja jugar pero también ella participa, no se queda con las ganas de involucrarse en el compromiso. La Estadística superó al buen futbol.