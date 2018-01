De haber ganado Santos a Veracruz, hubiera sido el puntero de la competencia. La gran oportunidad de ser líder general, se perdió. Parecía que era un momento ideal para lograr tal posición, pero ésta, en referencia a Santos, parece una dimensión desconocida, algo prohibido. No se comprende la no mala, sino pésima actuación del primer tiempo donde aparte de no saber generar ni una opción clara y manifiesta de gol, batallaron para acercarse con dignidad a la portería rival. No parecía ser el Santos.



Con aparente apatía, sin coordinación, sin atinar un par de pases elocuentes, Santos se moría de nada. Veracruz, que es una vil cruz a cuestas, tampoco hacía esfuerzos conmovedores para inquietar. Por ello es que sorprende lo mal que jugaban los laguneros. Se desconocía al Santos “veracruzano” del primer tiempo de ayer. Esa dimensión, de poder ser el líder general en caso de ganar, lo asustó.



Usted mismo defina lo que es una “Dimensión desconocida” que no es fácil. Santos no se atrevió a ser el líder general después de cuatro fechas. No necesariamente hubiera sido noticia nacional que estremeciera a la nación. Todo se comprende.

Sólo que a La laguna ya se le había olvidado la dimensión de este hecho. La fecha de la última vez que Santos fue el primero de todos, la encontramos en el torneo Clausura 12 donde además fue campeón.



La dimensión desconocida casi pertenece al más allá, a lo nunca tenido, a lo imposible. ¿Era imposible para Santos ganar ayer? Pues no. Sólo que necesitó estar abajo en el marcador para reaccionar y acordarse de que daba pena su actuación. Empujar al rival fue la consigna con el sabido riesgo pero como Veracruz sólo inquietó a los albiverdes en el primer tiempo, la tarea estaba clara. Presionar, al menos para empatar. ¿Le tuvieron miedo a la dimensión desconocida?