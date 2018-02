Cuidado con el perro

Para poder entenderle mejor a la complejidad que representan los Xolos, es conveniente adelantarnos a la jornada 6 y veamos a las Chivas; después regresaremos a Santos. ¿De qué se trata; y que importa el Guadalajara hoy, en el partido de Tijuana visitando La Laguna? Chivas recibe al Santos en la siguiente fecha. Pero los Rojiblancos han perdido sus dos partidos en casa. La industria de la lógica señala que no es usual que un equipo sucumba tres veces consecutivas en su estadio.



Esto pudiera ser anecdótico, curioso, pero juega al momento de la verdad. Por lo tanto, existe la posibilidad de que Santos no pueda vencer al Guadalajara lo cual le presenta una exigencia; entonces está más que urgido de pasar por encima de Tijuana. No hay de otra. A menos que lo espléndido de la vida le sonría a los albiverdes.



En apariencia, aquí el futbol no interviene, no está prohibido perder tres partidos seguidos en patio propio, pero la bondad de la existencia no suele ser tan cruel con un equipo, y menos lo sería con el rebaño sagrado. Es una revirada rápida para que Santos haga su mejor papel esta noche, con o sin Villafaña de lateral. Si el cuerpo técnico comarcano no se ayuda a sí mismo, los perros bravos tampoco lo harán. No esperemos obsequios venidos de la frontera.



El momento es crucial para Santos porque dejó escapar la oportunidad de ser líder general el pasado domingo en el Puerto Jarocho. Hoy debe reivindicarse. Ganar 3 partidos seguidos en casa, tampoco se acostumbras. Y dale con las trabas anecdóticas.

Por lo tanto, es necesario ir paso a paso, ponerle mucha atención al juego de esta noche, sin regalar nada desde la alineación inicial. Lo óptimo debe ir al campo. Lo demás es complacer a los caprichos.