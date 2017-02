Chivas es prueba exigente

Aunque a Santos suele irle bien cuando visita al Guadalajara, el “encargo” no deja de ser riesgoso. En sus cuatro partidos, los verdes, sin derrota y tercer lugar general, no han mostrado los argumentos suficientes para creer en su consistencia. Este domingo tendrán su prueba exigente. Los tapatíos ya perdieron en su casa contra Tijuana, líder actual, y se supone que estarán más atentos para no volver a sucumbir.

La alineación inicial de los albiverdes, específicamente el medio campo, será la incógnita y el mensaje claro de lo que se pretende. Si es Ulises Rivas (solo en la contención) el que inicie, con la emboscada de tres delanteros, ayudando a defender y a fabricar, es un riesgo expuesto. Si Chivas es inteligente y ejerce dinámica, los apuros naturales serán para los laguneros.

En las dos visitas de Santos (Tigres y Morelia) ha jugado Diego de Buen los partidos completos; por algo será, aunque haya justificaciones añadidas para haberlo hecho. Aquí está la clave ante Chivas. Veremos cuál es la decisión precisa del “Chepo”, porque podemos definir que los de Almeyada presentan mejores credenciales que los anteriores cuatro rivales.

No perder, será aprobatorio. A Rivas no hay que dejarlo solo; no puede cubrir tanto espacio sin ayuda. Este preciso “pendiente” debe ser medular al decidir la alineación inicial y el “parado táctico”. Parece que las inclinaciones llevan un sesgo de preferencia no sensata. Chivas es peligroso, rápido y dinámico. Por ello, la prueba es de altura, exigente.