Chepo dijo: “Tenemos los objetivos claros”

El futbol suele ser cruel con todos aunque cambia de “cliente” cada vez que le viene en gana. Santos mereció y debió ganar antier a Chivas, sin embargo con suplicios añadidos, apenas pudo empatar. Es necesario saber dividir los eventos. Pumas con 6 puntos ya despidió a Palencia, y Santos con 4, mantiene a De la Torre. Eso es necesario revalorarlo, respetando la forma de pensar y administrarse de las diferentes directivas.

Los objetivos claros, sin especificar cuáles son ésos, podemos suponer que son: No descender, calificar, estar bien en postemporada, formar personas no sólo futbolistas, incrementar la asistencia al estadio, vender más camisetas, añadir valor, enriquecer a la comunidad, mejorar la calidad de vida emocional de la afición, ser guerreros y santos, dar sin recibir, llegar a la final y ganarla. ¿Falta algo?

Si esto es correcto y se admite, poco han hecho en el actual torneo para que dichos objetivos se cumplan. Se entiende que se compite contra otros 17 equipos que andan buscando lo mismo, y eso, por esencia, complica la obtención de los objetivos.

Pero la retórica del quinto evangelista se anda acabando, ya está muy desgastada. Algo distinto deben hacer. ¿Les parece que ese “algo distinto” sea ganarle a León en Guanajuato?

He aquí otro objetivo claro a corto plazo, para mañana: Vencer a León de visita. Ya se ofrecieron movimientos en el campo, falta tocar la ofensiva en la modalidad de los de más arriba. Debemos suponer que ellos, los responsables, no están satisfechos pero con sus declaraciones de inicio de semana, mostraron que no les interesa el Club Santos, y si eso es un objetivo, queda claro lo que hoy se vive, de aquí a Mayo del 2018.