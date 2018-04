Venta nocturna

Con cuarenta y tres goles en una temporada, diez de ellos en Champions y los últimos dos en un partido coleccionable en Anfield, Mohamed Salah agitó el mercado. Su valor, multiplicado por la marca Liverpool, experimentó un incremento del 360%. Su ficha pasó de los 50 millones de euros en la Serie A, a los 230 millones en la Premier, precio redondeado por el Liverpool que lo tasa ante la excitación del mercado. Ningún negocio en el mundo puede ofrecer un rendimiento tan elevado en tan corto tiempo: diez meses. Otra cosa es que alguien esté dispuesto a pagarlo. Jugará a su favor la demanda que puede estimularse en función de una final contra Real Madrid o Bayern. Supongamos que el Liverpool vence a cualquiera de estos equipos con gol suyo, Salah gana la Bota de Oro y confirma su impacto durante el Mundial donde será uno de los jugadores más observados de la Copa; entonces, las ofertas llegarán, el precio fijado será innegociable, y Egipto habrá producido al jugador más caro de la historia del futbol: 8 millones por encima del brasileño Neymar (222). Esto que puede leerse como especulación, cobra sentido cuando entendemos que uno de los grandes ejes del negocio del deporte tiene que ver con la generación de expectativas. Imaginar a Salah con la camiseta del Madrid, Barcelona o PSG, produce riqueza. Por ahora son los únicos clubes que se plantearían los riesgos de una operación así. A Italia no volvería y allí no hay dinero para comprarlo; en Alemania, aunque tienen el dinero, no se permiten estos lujos que parecen superficiales; y en Inglaterra, descartando al United de Mourinho que lo desaprovechó en el Chelsea, solo una locura del City con la estricta aprobación de Guardiola sería factible. Todo alrededor de Salah es exagerado.

