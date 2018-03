La Champions tiene el honor de elegir sobre el campo al mejor equipo del mundo todos los años, no hay votaciones, puntos, encuestas, ni opiniones personales; el título de campeón de Europa disputado en competencia es inobjetable: quien lo gana, preside el futbol mundial. Sin importar el lugar que ocupan en las diferentes Ligas, la etapa de cuartos reconoce en los ocho equipos que comparecen ciertos poderes que no se encuentran en las tablas de posiciones. Puede pensarse que el arrasador dominio del City sobre la Premier, le ofrece más posibilidades de ganarla que al Liverpool, cuarto lugar a 21 puntos del líder; sin embargo, a ciertas alturas, el futbol valora un código de comportamiento que solo los clásicos poseen. Ese control de las fases vitales en la historia del juego pertenece a muy pocos equipos. El último Club que ganó por primera vez la Copa de Europa fue el Chelsea del 2012; antes lo habían conseguido el Dortmund de 1997, el polémico Olympique de 1993, el Estrella Roja de 1991, el PSV de 1988, y el Porto de 1987 que repitió en 2004. Para continuar con la lista de primerizos hay que remontarse a los años del Celtic, Aston Villa, Feyenoord, Steaua, o los del irrepetible Nottingham Forest de Brian Clough en 1979 y 1980. La diferencia entre los clásicos europeos y el resto es visible, ganarla no es tan difícil como repetir: solo 12 equipos en la historia la han ganado más de una vez, y entre 10 equipos se reparten la mayor parte de sus grandes finales: Madrid, Milán, Bayern, Barcelona, Liverpool, Ajax, Inter, United, Juventus y Benfica, son los verdaderos clásicos. El mismo código que gobierna la Champions gobierna los Mundiales: Brasil, Alemania, Italia o Argentina; son títulos nobiliarios al alcance de unos cuantos.

