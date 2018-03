"This is soccer"

Obstinada, expansiva e independiente, la MLS arrancó su vigésima tercera temporada a casi 100 días del Mundial: un campeonato a contracorriente del continente, partido a la mitad por Rusia, con su selección nacional eliminada y con las grandes Ligas europeas jugando su fase decisiva. Ninguna Liga de futbol tiene tantos factores en contra para destacar en el calendario internacional, pero en esas marcadas diferencias con las Ligas más tradicionales, está su riqueza, no tiene marcha atrás. Fundada en 1993 como parte del compromiso estadunidense con la FIFA, e inaugurada en 1996 con apenas 10 equipos; Galaxy, United, Clash, Burn, Crew, United, Revolution, Mutiny, Metro Stars y Rapids; veinticuatro años después se mantiene firme, con 23 equipos en competencia y sin haberse desviado de su estrategia inicial: convertirse en uno de los cinco mejores campeonatos del futbol internacional. Durante todo este tiempo el juego de los Estados Unidos no había sufrido una crisis tan delicada como la actual, su selección nacional, principal promotora del éxito del soccer norteamericano, se detuvo, dejando algunas dudas sobre su verdadero crecimiento. Por primera vez en su breve historia veremos a la MLS llevar la responsabilidad de este deporte en solitario. Las intenciones de elegir a Estados Unidos como probable sede vitalicia de la Copa América, ser el eje de la candidatura para el 2026, y la cada vez más llamativa pre temporada norteamericana con equipos europeos, son factores que alinean el futuro del famoso “soccer” a la MLS y no a su selección. Podemos decir que 2018 será el año de la consolidación de la MLS como uno de los organismos más destacados del futbol mundial: una Liga que sigue esperando que el juego se adapte a ella.

