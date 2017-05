La Premier se derrama

El triunfo del glorioso United en la Europa League, primer título internacional de un Club inglés en los últimos tres años, apenas consuela su gran inversión: sabe a reintegro. Ninguna Liga recibe, ni recibirá en la próxima década, tanto dinero como la Premier. Esto ha quedado documentado hasta el cansancio. El cálculo más reciente arroja un monto cercano a los 170 millones de euros por derechos televisivos a favor del United en la próxima campaña, un presupuesto menor al del Chelsea, actual campeón inglés, que recibirá 177 millones; y esto solo es una tercera parte de sus ingresos totales. No hay equipo en Europa, ni Real Madrid, ni Barcelona, que sostenga el pulso financiero a los ingleses. Sin embargo, vuelve a quedar claro que en la Premier sobra dinero pero falta talento. Este no se vende en botica, hay que generarlo. Y en ese fundamento del desarrollo, equipos como el United y el City, otro gran comprador, hipotecan su futuro. El futbol inglés empieza a funcionar como el gran vaso comunicante del futbol mundial: su fortuna sirve para comprar el talento que captan y producen españoles, portugueses, alemanes e italianos; que a su vez, son los principales compradores de talento brasileño, argentino, colombiano, uruguayo, y poco a poco, mexicano. El éxito del modelo inglés está cada vez más apalancado a la importación futbolistas probados en lLgas europeas; y la supervivencia de equipos en estas ligas, dependerá de vender futbolistas a los clubes ingleses por cantidades que solo ellos pueden pagar. Podría pensarse que la inmensa suma de dinero que pone la televisión inglesa se queda en la Premier, no es así, la derrama es internacional. Hay que agradecer a los ingleses un probable crecimiento del mercado del futbol mundial.

