Polvo de estrellas

Tan necesaria como peligrosa, la Fecha FIFA que se jugará al filo del Mundial supone un riesgo para aquellos seleccionados nacionales que se encuentran en fases decisivas a nivel de clubes. La curva de rendimiento alcanza su etapa más delicada en estos meses, donde el desgaste físico y mental, la acumulación de partidos, la tensión competitiva y el calendario; aprietan al futbolista estelar amenazado por lesiones. Las grandes figuras de Rusia 2018 enfrentarán una semana clave, no se trata de cualquier tipo de partidos: Alemania vs Brasil; Argentina vs Italia, España vs Alemania, Francia vs Colombia, Portugal vs Holanda y Argentina vs España; por ejemplo, son una muestra del grado de dificultad y compromiso que requiere preparar un Mundial con medio pie en la Champions. Equipos como Real Madrid, Bayern, Barcelona, Juventus, Liverpool o City, arriesgan mucho. En menos de dos semanas sus estrellas jugarán amistosos de selecciones, partidos de Liga y cuartos de Champions; sin contar los periodos de traslado y viajes. Decía Guardiola secundado por Simeone, que no hay forma de estirar más los calendarios, tampoco parece haber consenso para modificarlos, mucho menos reducirlos. Jugando cada tres días y descansando tres semanas por temporada, los futbolistas duran menos, juegan peor y se lesionan más. La eterna discusión entre cantidad y calidad. El límite máximo parece estar en los 60 partidos al año entre clubes y selección; siendo esta cifra un volumen en el que apenas se distingue el buen tono del futbol. A ese ritmo, está comprobado, quienes más sufren son las selecciones. Equipos a los que las estrellas llegan obligadas por un compromiso casi patriótico y de los que regresan golpeadas, presionadas por el club y hechas polvo.

josefgq@gmail.com