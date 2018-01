El poder de una buena Copa

Un equipo de la periferia puso al borde del abismo a un equipo universal, los grandes torneos de Copa dan lecciones de Geografía. El Leganés (1-2 en el Bernabéu), cruzó los once kilómetros que le separan del Real Madrid y durante noventa minutos dio un enorme paso en su pequeña historia. Hay partidos que duran años, ese fue uno de ellos. Las Champions dominan, los campeonatos de Liga gobiernan y los torneos de Copa democratizan. Son la última oportunidad que tienen los clubes pequeños para ganar centímetros de grandeza. Una Copa competitiva es sinónimo de un futbol sano. En menor medida que los ingleses, los clubes españoles otorgan un valor moral a la Copa, se trata de una competición honorable que exige a los equipos grandes mantener la compostura. No es el caso del Real Madrid, que a lo largo de su imperial historia, ha menospreciado la popularidad de este torneo. En los últimos diez años ha sufrido eliminaciones catastróficas como la del Alcorcón, el Real Unión de Irún, el Leganés y un default por alineación indebida contra el Cádiz. Algunas de sus grandes crisis institucionales tienen que ver con su mal comportamiento en Copa; la última, lo coloca en un dilema: jugarse el futuro a un partido. La serie europea ante el PSG, que parece determinante para su técnico, es una de las mayores encrucijadas en la vida de Real Madrid. Echar a Zidane en caso de otra escandalosa derrota, significaría desprenderse del segundo entrenador más ganador en la historia de este Club. La decisión será delicada, sobre todo, porque no hay en el futbol mundial un hombre capaz de ganar lo que ha ganado Zidane en tan poco tiempo. Cualquiera técnico que se presente al puesto, tendrá la difícil tarea de superar sus títulos a la velocidad que lo ha hecho.

josefgq@gmail.com