Neymar y su miedo al más allá

Estrellas como Neymar nacieron para brillar en noches como la de hoy, pendientes de un partido que pueda contarse de padres a hijos y de abuelos a nietos, su carrera no ha logrado colocarse en los best sellers de la historia del futbol: se habla de Neymar en los medios, pero no se habla de Neymar en las familias, y ahí es donde los buenos jugadores se vuelven patrimonios universales. Con 26 años, Neymar recorre esa etapa en la trayectoria de los cracks en la que deben tomar decisiones fundamentales de vida: eliminar al Real Madrid, derribar el Bernabéu, acabar con Cristiano Ronaldo, hacer campeón de Europa al PSG, levantar la Copa Mundial de Rusia con Brasil, ganar el Balón de Oro, escribir un libro, sembrar un árbol y tener un hijo. No se espera menos de un jugador que abandonó al Barça de Messi para competir contra la sombra de Messi. Ningún futbolista se había acercado tanto a los astros que iluminaron la última década como lo ha hecho Neymar; sin embargo, el brillo del brasileño es intermitente: confunde la luz que acompaña, con la chispa que divierte. No ha sido el faro que alumbra equipos o guía compañeros en medio de eliminatorias tan tenebrosas como la de hoy. Sin la madurez necesaria para encabezar un movimiento, todavía no cruza esa línea del campo que separa a los grandes jugadores de los jugadores inmortales: Neymar no cree en el más allá, teme morir joven adquiriendo el compromiso que define a las leyendas. Los próximos meses escribirán un interesante capítulo en la historia moderna del futbol, la lucha entre Cristiano y Messi donde cabemos todos y cualquier época, se agota. La búsqueda del sustituto señala el dorsal del brasileño, la pregunta no es si el mundo va elegirlo, es, si él cargará con nosotros.

josefgq@gmail.com