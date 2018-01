El mediocampista más caro de la historia

El mejor futbolista en la historia del Barça es también el más barato, el fichaje de Messi costó una cena y su contrato se firmó en una servilleta. Jamás vendido, pero siete veces renovado, la inversión del Barça en Messi, mínima, fue amortizada con 30 títulos, cuatro de ellos Champions League; cinco Balones de Oro, mas de 500 goles y un equipo de época. La relación entre el precio, la cantidad de triunfos y la calidad de su juego, establece que Messi, posiblemente, sea el futbolista más productivo en la historia del futbol junto a Xavi, Iniesta, Puyol, Busquets y Piqué. El valor del Barça antes de ellos era diez veces menor a su valor actual. Esto lo convirtió en uno de los principales compradores. En los últimos años pagó, extraoficialmente, 57 millones por Neymar, 71 por Ibrahimovic, 81 por Luis Suárez, 145 por Dembélé y 160 por Coutinho. Cada temporada pagaba más y producía menos, terrible contradicción para una institución que patentó la fórmula más famosa del mercado después de la de Coca-Cola: la fórmula para producir futbol. Coutinho, presentado hoy como el mediocampista más caro de todos los tiempos, no toca como Toninho Cerezo, no se mueve como Falcao, ni piensa como Sócrates; auténticos cracks brasileños que al tipo de cambio lira-dólar de aquella época, costaron el 10% de lo que costó Coutinho, sumando el precio de los tres. Explicándolo de otra manera, hace 15 años el Barça pagaba 25 millones por Ronaldinho; seis veces menos que por Coutinho. Y mientras más futbolistas brasileños recordemos, y más canteranos del Barça nombremos, más caro nos parecerá Coutinho. La diferencia entre comprar y formar, está en el tiempo, un precio tasado en años que muchos clubes incluyendo el Barça, ya no están dispuestos a pagar.

