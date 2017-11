Messi se volvió un verso de Serrat

En un hecho poco común, un aficionado redactó una carta que un medio de información publicó. En ella, el hincha expresaba una seria preocupación: el mejor jugador que habían visto pasar sus ojos por su equipo de futbol, tenía un contrato con fecha de caducidad, 45 días le separaban de la libertad para firmar con cualquiera y dejar el Club en el que se había hecho un hombre mayor. Este tipo de publicaciones, tan románticas, suelen pasar desapercibidas, pero ésta en particular, hecha en el diario El País de España, llamó poderosamente la atención. Así que el presidente del Club decidió contestar y tranquilizar al aficionado llamándole por teléfono para asegurarle que el histórico jugador, no abandonaría la institución. Nada de esto habría sucedido si la carta no hubiese sido escrita por Joan Manuel Serrat, el futbolista no se llamará Lionel Messi, y el presidente que respondió fuera el del FC Barcelona. La espontaneidad de los hechos, carta y respuesta; y la magnitud de los protagonistas, Serrat, Messi y el Barcelona, demuestran que el futbol, ese deporte que a veces enfrenta discusiones y negociaciones tan complicadas e inexplicables, en el fondo está lleno de preguntas normales, con respuestas sencillas, hechas por hombres comunes. Serrat, a quien las letras guardan un espacio inigualable en la vida de la gente, describió mejor que nadie la inquietud que millones de aficionados no podían expresar. De la misma forma Bartomeu, el presidente, a quien no se le da muy bien hablar, contestó con eficacia y transparencia, casi enternecedora, la solicitud de renovar al crack. Messi ha ganado todo tipo de títulos y reconocimientos, pero uno de ellos, quizá el más complicado de alcanzar, es haberse convertido en un verso de Serrat.

