El prematuro liderazgo de Lozano

La primera temporada de Hirving Lozano en el futbol holandés arroja un saldo sensacional: 30 partidos, 17 goles, 11 asistencias, más de 2,400 minutos en el campo y un campeonato de Liga 10 puntos por encima del Ajax a quien el PSV dejó en la lona con una goleada. Con 22 años, el último de una profunda inmersión en la alta escuela, su trayectoria ha seguido la ruta exacta de las grandes estrellas: se fue de casa, triunfa lejos de ella y está a punto de jugar un Mundial. Nada mal para un futbolista de su edad, indiscutible con su equipo y esperanzador con su selección. Lo que sigue es verlo jugar en Europa. Hasta ahora, no ha enfrentado a ninguno de los grandes clubes, ni jugado en las principales competiciones continentales, Champions o Europa League. Su papel, el de una figura emergente, se limita a la Eredivisie, en un año donde el PSV no cumplió con las obligaciones ni con los exigentes calendarios de los clubes dominantes. Ahora, con el título en la mano, deberá planear una temporada de Champions: cualquiera que sea el futuro de Lozano tras el Mundial, su destino está atado al torneo de clubes por excelencia. Como refuerzo prematuro de algún equipo en la lista de favoritos, o como atacante reforzado después de un año de intenso aprendizaje que puede capitalizar con el PSV. Lo que no se le puede pedir a Lozano es que esa posición de liderazgo en una Liga periférica como la holandesa, le convierta en el máximo responsable de la selección mexicana. No debemos olvidar que acude a Rusia 2018 como un futbolista juvenil en pleno desarrollo. Disfrutar ese momento y no sufrirlo, con deberes que no le corresponden, será determinante en su carrera. Veamos crecer al Chucky, no condicionemos su futuro al de México.

josefgq@gmail.com