El prestigio del Hamburgo consistía en mantener la categoría, durante 54 años permaneció en la Bundesliga, mérito que permite considerarlo un histórico del futbol alemán. Su descenso, envuelto en una larga agonía junto a su hinchada, nos confirma una constante que nunca debe olvidarse: subir y bajar forman parte de la vida; como ganar o perder, como vivir, como morir. El deporte es pedagógico cuando explica la adversidad como símbolo de su naturaleza. Ver a un equipo descender, tiene el mismo principio educativo que verlo ascender. La importancia de mantener estas leyes de vida en una competición, agrega ese factor humano. Perder la categoría deportiva no es lo mismo que perder el honor, en aquella pérdida siempre hay un motivo de superación, una oportunidad para reconstruirse. Pocos equipos verdaderamente históricos han tenido la suerte de evitar este duro trance: Real Madrid y Barcelona en España; Inter en Italia; Ajax en Holanda; Boca Juniors en Argentina o Flamengo de Brasil; entre otros, pertenecen a un pequeño grupo de clubes grandes sin desgracias, sin luto. El drama de bajar no puede ser visto como un déficit comercial. Esta visión del deporte, no es objeto de nobleza. El gran misterio del juego consiste en simular la vida: en esa identificación con una camiseta y sus historias, los aficionados encuentran todo tipo de emociones que marcan su camino al lado del equipo. Como la vida misma, arrimar el hombro en la tristeza no es tan sencillo como hacerlo en un momento de euforia o alegría. Bien dicen, las derrotas son bastardas. El ejemplo del Hamburgo, sirve para entender lo mucho que puede perder una Liga que condiciona al ascenso y el descenso. Negar el derecho de ascender, es tan grave como negar el derecho de descender.

