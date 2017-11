Lozano, la moldura del "crack"

El futbol holandés continúa siendo la mejor academia del mundo, la Eredivisie no está entre las cinco mejores Ligas de Europa, pero es ideal para encaminar y dar cuerpo a las estrellas: es un campeonato de tránsito universal. Cuando Hirving Lozano, la última joya del futbol mexicano fue vendido al PSV, hubo quien cuestionó su destino. Deslumbrado por la Premier, la Liga y el Calcio, un sector del medio sigue pensando que jugar en Inglaterra, España o Italia, está al alcance de cualquier jugador mexicano que destaque en la Liga Mx. Por más talento que tengan nuestros jóvenes futbolistas, dar el salto a las grandes Ligas europeas requiere un rudo periodo de aprendizaje en competencia, que los mejores clubes ingleses, españoles e italianos, no siempre están dispuestos asumir. Los últimos dos casos son claro ejemplo de ello: el de Javier Hernández, dueño de un carácter y espíritu indomable, que le ayudaron a triunfar con el United de Alex Ferguson; contrastó con el de Raúl Jiménez, cuyo deprimente paso por el Atlético de Madrid de Diego Simeone, le orilló a recuperar el camino europeo en una Liga de formación como la portuguesa. Con 22 años y escasa exposición internacional, mandar a Lozano a cualquier otra Liga europea habría sido un negocio de alto riesgo para los clubes involucrados y la carrera del jugador. El PSV no compró a Lozano por el jugador que era, sino por el jugador en que lo puede convertir. Los holandeses, grandes descubridores y formadores, invierten en talento; no en goles, títulos y ejércitos de fans. Líder de goleo (10), ídolo de su equipo y figura del campeonato, la carrera de Lozano con apenas unos meses en Europa, no ha hecho más que empezar. El PSV está troquelando al crack que Pachuca parió.

