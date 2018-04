El derecho al deporte

Pertenezco a una generación de mexicanos que ha sido gobernada por siete presidentes y ninguno de ellos, logró encabezar una auténtica Reforma Deportiva. López Portillo aprovechó la figura de Fernando Valenzuela; Miguel de la Madrid la de Hugo Sánchez; Salinas de Gortari la de Julio César Chávez; Ernesto Zedillo la de Selección Mexicana; Vicente Fox la de Ana Gabriela Guevara, y Felipe Calderón la de Rafael Márquez. Cada sexenio tuvo un ídolo, equipo, o medallista olímpico, que endulzaba con sus triunfos el café de los lunes en Los Pinos. Convertido en uno de los principales ejes del populismo, nuestro deporte carece de una estructura sostenible que le permita formar parte de los programas de salud pública y educativos en nuestro país: hay una gran afición por el deporte, pero no hay cultura deportiva en México. Llenas de frases técnicas y fotografías electoreras junto a atletas populares, las campañas presidenciales y los programas de gobierno que las componen consideran una pérdida de tiempo dedicarle un espacio a la cultura del deporte. Aunque parezca frívolo, hay una poderosa conexión entre el crecimiento de una nación y su desarrollo deportivo; esto no debe entenderse como un sistema de distracción, sino de valores. Los candidatos cumplen con la papeleta al mencionarlo, pero son incapaces de definir la importancia de una verdadera Reforma Deportiva, transversal en el tiempo e inmune al cambio de sexenio. El deporte, como la salud y la educación, debe ser un derecho, no una política. Cuando un presidente decida que el éxito deportivo se encuentra en los principios del desarrollo social y la vigilancia de los valores solidarios y humanos que lo componen, habrá dado al deporte un papel trascendental en la historia de México.

josefgq@gmail.com