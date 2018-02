Un título como reivindicación

El día que ganó su primer título en Inglaterra, venciendo al Arsenal de Wenger en la Final de la Copa de la Liga, Guardiola también reivindicó su pensamiento revolucionario: ante el expediente abierto por la Federación inglesa que le prohibía llevar un lazo amarillo, en señal de protesta por lo que un sector de la población catalana ha denominado presos políticos, el entrenador del City reincidió en su postura, y libremente, volvió a salir al campo con él. El debate sobre si los dirigentes catalanes vinculados al proceso de independencia, son presos políticos o no, es una discusión que debe mantenerse al margen del deporte. Pero el debate que no puede pasar desapercibido en el mundo del deporte, es, si a los deportistas debe prohibírseles cualquier manifestación política o ideológica mientras practican públicamente su deporte como lo ha hecho de forma recurrente el técnico del City, independiente y respetuosamente. Guardiola se ha saltado las reglas de la Federación inglesa, es una realidad, pero también lo es que con esa personalidad revolucionaria, reivindicativa e innovadora, se ha convertido en el mejor entrenador del mundo, y en el próximo campeón de la Premier League. El intento por desnaturalizar el carácter reformista de Guardiola, prohibiéndole llevar un lazo amarillo en señal de protesta, es como obligarlo a cambiar su forma de pensar, por lo tanto, de entrenar. Impedirle a un deportista que se manifieste, es pedirle que no piense. Guardiola llevó hasta las últimas consecuencias su postura, consiguió que su mensaje llegara lo más lejos posible: todo mundo sabe que apoya la independencia catalana, está en su derecho, ahora, deberá respetar también los derechos de una institución como la Federación inglesa.

