Chivas Tv 3-0 Las Estrellas

El Guadalajara decidió vivir bajo sus propias reglas y desde entonces, ha sido satanizado por los ejes que definen el viejo establishment del futbol mexicano: prensa, medios, organismos y personajes que de alguna manera, se niegan a aceptar que una institución de categoría histórica, sea manejado con tantos arrebatos. Pocos asisten a la necesidad de cambios drásticos que con urgencia, necesita nuestro país. Si el club de futbol más popular de México da un paso al frente en cuestión de telecomunicaciones, no debería ser visto como un pecado, sino como una asombrosa evolución en el sector. El Club de futbol Guadalajara se lanzó a un mercado al que México, y no las Chivas, está llegando tarde en menoscabo de su población. Si Chivas Tv no funciona, es porque las leyes mexicanas todavía no pueden garantizar un servicio competitivo que impulse la inversión, estructura y desarrollo digital, con estándares razonables. Juzgar a Chivas, por lanzadas, es lo mismo que juzgar a la reforma en telecomunicaciones, por lenta. Pero siempre es más fácil señalar al empresario intrépido que al servil. El último triunfo de Chivas sobre América, funciona como moraleja para entender el futuro que nos espera. México necesita organizaciones dispuestas a arriesgar, que ofrezcan alternativas a la gente en todos los sectores. El producto de pago que ofrece Chivas Tv, venció en el campo al producto gratuito que ofrece Televisa. La contundente victoria, de ninguna manera debe ser vista como un éxito de negocio para el Guadalajara, pero forma parte de la promoción que requiere el nuevo canal de televisión al que millones de mexicanos buscarán afiliarse cuando la tecnología, el orden jurídico y las leyes de mercado, se los permitan.

