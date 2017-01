De vacaciones

La semana pasada tuve la oportunidad de viajar por cinco ciudades de la República Mexicana, por coincidencia, en cuatro de ellas tienen equipo de Liga Mx. Además de percatarme del preocupante retraso en infraestructura urbana que tenemos en la Comarca Lagunera, en comparación con Aguascalientes, Querétaro, León y Puebla, tuve la oportunidad de percibir la importancia del fútbol en esas cada una de las mencionadas entidades, en relación a nuestra región.

Por ejemplo, en Aguascalientes, el equipo Necaxa sigue sin tener la identidad con la sociedad hidrocálida.

En las calles no se ven personas que portan la playera rojiblanca, incluso, es difícil conseguir una.

Preguntando a meseros, personal de hotel y alguna que otra persona en la calle, pocos conocen a los jugadores del Necaxa. Sus planes giran en torno a la Feria de San Marcos.

En Querétaro, el fútbol es casi el último tema de importancia para esa ciudad. Pasa desapercibido el equipo Gallos Blancos a no ser por Ronaldinho. A más de un año de que el brasileño se fue de esa ciudad, las personas que trabajan en el ramo turístico recuerdan el imán de taquilla que resultó el ex – jugador del Barcelona. Me platicó personal del hotel en el que me hospedé que recibieron gente de España, Brasil, Colombia y Estados Unidos debido a él. Por lo demás, del equipo de la Liga Mx desconocen hasta el nombre del entrenador.

En Puebla, una ciudad absolutamente remodelada, que me sorprendió por la inversión que han hecho en ella, el equipo de la Franja ha dejado de ser un referente.

El club paga el precio de las malas administraciones que ha tenido y de ser perdedor en los años recientes. Esto ha provocado que las personas de Puebla ahora sean más aficionados al América, Pumas o Cruz Azul. El estadio Cuauhtémoc fue remodelado de manera impresionante, sin embargo, el equipo de fútbol les inspira indiferencia.

León sigue siendo la ciudad donde el fútbol es prioridad. La camisa de Javier Torrente es el pretexto para notas en los diferentes diarios. Anuncios espectaculares del equipo Esmeralda cada 200 metros. La afición a los Panzas Verdes está entrando en una peligrosa puerta, en la que se pueden aburguesar después de dos campeonatos.

Exigen sin recordar su pasado.

El fútbol mexicano tiene en la Comarca Lagunera una región muy importante de proyección comercial y social que se debe cuidar...y mucho.