¡Qué siga la fiesta!

El triunfo obtenido en Tampico y Madero sobre la Jaiba Brava en la Copa Mx tiene un valor emocional.

El hecho de que el equipo siga ganando partidos tiene un efecto positivo en el ambiente de los aficionados albiverdes que han esperado durante tres años el poder celebrar victorias.

El torneo de Copa es un aderezo al plato principal que representa la Liga Mx pero el hecho de tener al equipo santista en cuartos de final permite mantener la inercia positiva, más cuando se perfila un juego trascendente en cuanto a rivalidad, frente a Rayados de Monterrey.

Pero la Copa Mx también nos confirmó que Robert Dante Siboldi no tiene recursos en ofensiva para suplir a Julio Furch, Jorge Tavares, Brian Lozano, Jesús Isijara y Osvaldo Martínez deberán mantenerse sanos y salvos de aquí a mayo. Sobre todo la baja de Tavares puede ser extremadamente perjudicial.

Cris Martínez y Jonathan Rodríguez no están en buen momento y no se ve que alguno vaya a levantar su nivel en los próximos dos meses. Javier Cortés y Bryan Rabello no le aportan nada al equipo.

Es por esto que fue preocupante el partido frente a la Jaiba, porque a sus futbolistas les salió lo bravo cuando empezaron a pegar a los jugadores santistas. José Abella, Julio Furch y Osvaldo Martínez salieron con sendas patadas del estadio Tamaulipas.

En el torneo de Clausura 2018, el conjunto lagunero ha sido muy competitivo, dentro de un campeonato que ha sido de alta exigencia. Excepto por Atlas, Cruz Azul y Chivas hemos visto que los otros 15 equipos se pueden ganar entre sí.

Mantener el liderato general dependerá en solventar los imprevistos, por lo que aquello de recurrir a los suplentes para solventar juego ofensivo o variantes no es hoy de lo que pueda disponer Siboldi.

Pero si se trata de asegurar el marcador, tirar el contragolpe o recuperar balón en medio campo la cosa cambia, porque Gerardo Alcoba y Diego de Buen están en plena competencia con los titulares de sus respectivas posiciones, ambos nos mostraron en Aguascalientes de lo que son capaces.

El próximo domingo continúa un difícil camino para seguir en la cima de la montaña y los Rayados están en plena depresión post final. De eso hablamos en la siguiente entrega.