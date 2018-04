Los olvidados

Si no escuché mal las declaraciones de Robert Dante Diboldi el día de ayer, el técnico uruguayo avisó que habrá rotaciones.

No me quedó claro si esas rotaciones serán en la alineación titular o cuando recurra a los cambios durante los últimos tres juegos de la fase regular.

La lesión de Furch puede ser un aviso de que habría futbolistas de Santos que están fatigados muscularmente, y tal vez mentalmente, luego de que Siboldi recurrió a los titulares para jugar el torneo de Copa Mx.

Es probable que veamos algunos rostros que se borraron del actual torneo ante el desempeño de los titulares. Jorge Sánchez y Gerardo Arteaga fueron las primeras víctimas.

Ambos perdieron la titularidad hace tiempo, en el caso de Jordi desde la expulsión injusta ante Cruz Azul el año pasado, mientras que a Arteaga lo sacaron del once titular por aquella derrota ante Tigres.

A quien han rebasado todos por la izquierda es Ulises Rivas Gilio, y cuando digo todos me refiero a Osvaldo Martínez, Diego de Buen y hasta Javier Cortés. Rivas pasó de ser segundo contención titular al suplente del suplente.

Bryan Rabello y Cris Martínez han sido dos sombras en medio de la luz. Al chileno se le nota a leguas que está aquí más a fuerzas que de ganas. No aparece ni en los juegos del equipo Sub 20. Una cosa dramática ver el derrumbe constante de un futbolista al que no le falta calidad pero le sobra apatía.

El segundo, Cris Martínez es otra víctima de YouTube. La mayoría de los aficionados del equipo Santos vieron su video promocional y elevaron sus expectativas con este jugador pero la realidad es que el nivel del fútbol mexicano lo ha rebasado. Yo le sugiero a los “Millennials” que dejen de creer que todo lo que pasa en internet es real.

Tanto Rabello como Martínez son un claro ejemplo de que los extranjeros que vienen a la Liga Mx subestiman el nivel del fútbol mexicano y terminan por ocupar un lugar en la tribuna o en la banca. De Cortés no hay mucho que agregar, excepto que Siboldi lo podría meter en Pachuca, lejos de la presión que podría sufrir de la afición, si jugara en el TSM.

Por lo que declaró Dante Siboldi, no le extrañe ver a uno de los seis nombres que le comenté en los próximos tres juegos de cierre de torneo.