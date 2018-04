El extraño caso de Robert Dante Siboldi

El uruguayo rompe el molde del entrenador de fútbol a nivel mundial. Los directores técnicos son tipos necios y aferrados a sus ideas.

Por lo general no admiten opiniones de personas ajenas al fútbol. Si se les ocurre alguna idea, la defienden a capa y espada hasta las últimas consecuencias.

Cuestionarles resulta casi una ofensa, por ejemplo, a Pedro Caixinha le molestaba que en las ruedas de prensa se le cuestionara que pusiera a José Abella de lateral izquierdo porque consideraba que los reporteros que le preguntaban en la sala de prensa no estaban capacitados para interrogarlo.

José Manuel de la Torre no sólo se limitó a hacer oídos sordos al cuestionamiento de la prensa y aficionados, también a la directiva santista, con el asunto de traer un defensa central cuando se lesionó Carlos Izquierdoz.

El Chepo de la Torre incluso declaró que Jorge “Chatón” Enríquez era un buen defensa central, cuando el propio futbolista había declarado que le costaba jugar esa posición.

Estos dos ejemplos de entrenadores campeones en el fútbol mexicano y, en el caso de José Manuel, técnico de selección mexicana, más me sorprende la postura de Siboldi.

El estratega uruguayo ha cambiado de decisión en dos puntos trascendentes en el actual torneo: cuando retiró de la alineación titular a Jonathan Rodríguez y al cambiar de opinión sobre poner de titular a Javier Cortés.

Las decisiones en el fútbol son simples, si no funciona no lo utilices y que Robert Dante se haya dado cuenta de eso en la semifinal de la Copa Mx, hizo que el torneo haya valido la pena.

La única persona que no se equivoca es aquella que no toma decisiones. En base a esta premisa debemos considerar que no es sencillo ejercer una profesión en la que constantemente estás pensando en la opción a elegir en base a números, desempeño y hasta trato personal.

Bien por Siboldi quien aparece en medio de una vorágine de entrenadores poco reflexivos. Esperemos que el uruguayo encabece una camada de estrategas flexibles y menos tercos que sus predecesores.