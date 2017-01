En busca de ofensiva

Santos Laguna recibirá el próximo domingo al Puebla de la Franja, uno de esos equipos que en últimas fechas le fastidia los resultados al conjunto lagunero. Los empates han sido la característica de los más recientes resultados entre ambos clubes.

Con los 5 partidos oficiales que ha jugado el conjunto albiverde (3 de liga y 2 de copa) quedan claras dos cosas: Santos no genera opciones claras de gol y el plantel se reduce a 13 futbolistas.

Todos los goles que marcó en la Copa Mx el equipo dirigido por Chepo de la Torre han sido en cobro de tiro libre. En la Liga Mx, los 3 goles han sido en pelota en movimiento, dos remates con la cabeza y una soberbia jugada individual de Jonathan Rodríguez.

De la jornada 1 a la 3 es evidente que las jugadas ofensivas del equipo han disminuido. La situación se agudizó con la ausencia del uruguayo Rodríguez el pasado fin de semana en Morelia, porque no hay otro jugador en Santos que pueda tomar la pelota y correr 50 metros hacia la portería contraria y, además, rematar a gol. Furch se la pasa bajando balones en medio de hasta tres contrarios en medio campo y Jorge Tavares se estrella con los defensas cuando intenta driblar a más de dos contrarios.

En la zona defensiva las cosas marchan bien. Los 7 jugadores que pone José Manuel en ese sector han cumplido: Jonathan Orozco, Jorge Sánchez, Carlos Izquierdoz, Néstor Araujo, Gerardo Arteaga, Diego de Buen y Ulises Rivas han hecho buen trabajo, lo que se refleja en dos goles recibidos en 270 minutos, cuando hace cinco meses en el mismo lapso había permitido seis.

La Copa Mx también nos dejó la enseñanza de que el equipo santista sólo cuenta con 13 jugadores y nada más. A los 7 antes mencionados se agregan Sandoval, Martínez, Tavares, Rodríguez, Furch y Dávila, el resto de los futbolistas simplemente no andan.

Mauricio Cuero y Jorge Enríquez ni para ir a la banca. Emiliano Armenteros ha sido una decepción en los juegos de la Copa. Ventura Alvarado no está en un buen nivel de juego como lo mostró en Morelia. José Abella y Jorge Villafaña no son mejores que Sánchez y Arteaga.

Pero en el tema ofensivo que es donde más se adolece no hay opciones, atrás de Gael, Osvaldo y los tres delanteros no se ve quien. Ulises Dávila es quien algo ha hecho en los minutos que ha jugado, incluido gol frente al América pero tampoco nada extraordinario. Esperamos que en el corto plazo alguien pueda despuntar porque sin goles no habrá triunfos y esos urgen.