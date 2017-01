En busca de la monarquía

De las buenas sensaciones y la esperanza en el futuro, esperamos llegar a la realidad con el equipo Santos Laguna que mañana visitará a Monarcas Morelia en la fecha 3 del torneo clausura 2017.

El partido de Copa Mx frente al América fue un grato espectáculo, muy entretenido que nos permitió ver en que nivel de juego están los suplentes de Santos Laguna.

En mi opinión, tres futbolistas tendrían una opción de perfilar a la alineación titular: Diego de Buen, Ulises Dávila y David Andrade. Lo anterior me lleva a concluir que: Julio González no es mejor que Jonathan Orozco. José Abella no desplaza a Jorge Sánchez, Ventura Alvarado no está en mejor nivel que Néstor Araujo. Jorge Villafaña no supera a Gerardo Arteaga, Jorge Enríquez no es opción para desplazar a Ulises Rivas. A Emiliano Armenteros no le alcanza para quitar a Gael Sandoval, Jorge Tavares o Jonathan Rodríguez.

Osvaldo Martínez deberá estar en el equipo titular pero se agradecería que ocupado en labores ofensivas.

En el caso de Furch he leído a varios aficionados que se impacientan porque el delantero argentino no marca goles. En 270 minutos he visto a un jugador activo y rematando a portería, frente al América estrelló una al poste, tiro desviado y remate con la cabeza que atajó Agustín Marchesín. Como a todo atacante se le piden goles, cuando estos lleguen, las inquietudes de los aficionados disminuirán.

Monarcas es un equipo que prioriza su labor defensiva por la apremiante situación porcentual, en el que Juan Pablo Rodríguez es quien dirige al equipo michoacano en el terreno de juego. Así lo ha comprendido Pablo Marini y ha respetado la jerarquía del “Chato”.

El conjunto de Morelia pasó serios problemas ante Xolos que pudieron solventar para terminar ganando 2-0 y con Gallos Blancos no arriesgo más de lo necesario para igualar sin anotaciones, es decir, en 180 minutos aún no reciben gol en el torneo de Liga Mx.

Tanto para Santos Laguna como para Monarcas Morelia los 3 puntos son valiosos, y en el tema porcentual oro molido, por lo que la aduana michoacana tendrá un alto grado de dificultad.