Santos en León

Si uno ve el resultado de empate a dos goles en León es muy bueno para el equipo Santos Laguna, por el entorno histórico que tiene para la escuadra albiverde las visitas al bajío mexicano.

Pero si uno vio y analizó el juego, por supuesto que el punto sabe a poco, muy poco, ya que el conjunto lagunero enfrentó a la versión más débil y descuadrada del equipo esmeralda desde que ascendió a la Liga Mx en 2011.

Cuando nos acercamos a la mitad del torneo Clausura 2017, el entrenador José Manuel de la Torre entra al terreno en que se deben tomar decisiones en cuanto a los jugadores que debe cambiar en el cuadro titular o los minutos de juego que da a cada futbolista, con una variable, no tiene muchos recursos en los suplentes.

Jorge Tavares es quien está en más riesgo de perder su lugar en la alineación titular, tras los errores y fallos que ha cometido en los últimos dos partidos frente a Cruz Azul y León. El asunto con el africano es que no haber concretado frente a la portería rival ya costó puntos.

Chepo de la Torre tendrá que tomar una decisión entorno a Tavares porque la producción de puntos disminuyó en los últimos 3 juegos al 33% desde el 75% que tuvo en las primeras cuatro jornadas del actual torneo.

El asunto se reduce a dos opciones para sustituir a Tavares: meter a Ulises Dávila, quien es una incógnita en su desempeño por partido o poner un segundo contención a lado de Ulises Rivas, cuya única opción real y viable es Diego de Buen.

No hay más variantes en entre los suplentes: Mauricio Cuero no está para jugar en la Liga Mx. Emiliano Armenteros sigue lesionado en las más recientes jornadas y los juveniles Ronaldo Cisneros y Uriel Antuna están con la Selección Mexicana Sub 20, así que las opciones están reducidas a dos, Dávila y De Buen, es lo que hay.



OTRA VEZ VIOLENCIA

Y otra vez aparecen aficionados del equipo Tigres. La seguridad del Estadio Luis Pirata Fuente comete el grave error de permitir la entrada de una persona con arma blanca, sólo por ese asunto deberá recibir veto. Y la porra de Tigres tiene un evento más para su expediente. Hasta que la Liga Mx quiera ponerle remedio a este asunto. Espero que ese día no sea muy tarde.