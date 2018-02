Santos Laguna no ganó por la falta del VAR

El juego frente a Xolos validó todo lo que planteamos que iba a pasar en el juego. Un rival al que se le ganaría con un gol se diferencia. Santos anotó ese gol pero la falta del Video Arbitraje Asistido (VAR) impidió esa victoria.



Lo que vimos el pasado sábado en el TSM es el valor que tiene analizar en video las jugadas que el ojo humano del árbitro no puede percibir. El gol no validado a Jesús Isijara hubiera cambiado el escenario de juego. El equipo de Tijuana se hubiera ido abajo en el marcador y la postura defensiva la habrían cambiado.



Ese es el valor del VAR, dar la orientación correcta a un partido de fútbol que, en el caso de Santos Laguna, un equipo trabajo y ejecutó para ganar el partido pero una decisión arbitral se lo impidió.



Quienes vimos los partidos de Xolos frente a Rayados y Puebla sabíamos que el resultado frente a Santos se definiria por un gol de diferencia. La escuadra dirigida por Diego Cocca tiene un excepcional sistema defensivo en el cual los 10 jugadores de campo cubren su cuadrante dentro de la cancha.



La marca que ejerció Xolos sobre Jorge Tavares y Julio Furch fue ferrea.

En cuanto uno de los dos tomaba la pelota tenía 3 o 4 jugadores de Tijuana a su alrededor. Ante esta situación era fundamental que elementos como Jonathan Rodríguez o Jesús Isijara aprovecharan su opción cuando entraran al área rival.



Isijara la aprovechó pero el árbitro Jorge Isaac Rojas y el auxiliar José Ibrahim Ramírez no validaron la anotación.



Al fútbol le urge que llegue el video para revisar las jugadas que los árbitros no pueden juzgar de forma correcta porque la esencia del propio juego no lo pemite. Si nos ponemos en los zapatos del auxiliar José Ibrahim Ramírez ¿A qué le ponemos atención? ¿a la línea de meta? ¿al último jugador de Xolos para determinar el fuera de lugar? ¿al área para ver si hubo falta en la jugada?, es decir, no se puede poner atención a tres cosas al mismo tiempo.



En lo futbolistico, Robert Dante Siboldi se va a tener que replantear la alineación de Jonathan Rodríguez. El uruguayo está cliclado. Es el momento de con Jesús Isijara o Brian Lozano.



Lo de poner en la banca a Diego de Buen es una decisión que frente a Xolos se puede entender por la preferencia defensiva del equipo dirigido por Diego Cocca pero en otra clase de juegos, Siboldi se lo deberá pensar dos veces.