Hubo una vez un futbolista de nombre Jean Marc Bosman, quien jugaba en su país con el Real Club de Lieja de Bélgica, él interpuso una demanda contra su equipo y la liga de fútbol de su país porque le impidieron ser transferido a un club de la segunda división de Francia cuando su contrato había expirado y no había porque pagar la cláusula de recisión. La demanda también fue en contra de la Unión Europea de Fútbol, mejor conocida como UEFA.



El curso legal de la mencionada demanda tardó cinco años en dar un veredicto, de 1990 a 1995, cuando un tribunal de justicia de la Unión Europea en Luxemburgo resolvió que eran ilegales las indemnizaciones por traspasos en contratos vencidos, lo que es lo mismo, se permitió la agencia libre en el viejo continente. La resolución dio origen a la llamada Ley Bosman, la cual también permitió que futbolistas de la Unión Europea no sean considerados extranjeros en las ligas que pertenecen a la comunidad.



Jean Marc Bosman no pudo disfrutar de la sentencia que le dio la razón, ya que para 1995 su carrera como futbolista profesional estaba acabada.



FIFA adoptó la Ley Bosman dentro de su reglamento de transferencias internacionales, sin embargo, en la Liga Mx esto no se aplica porque se inventó una norma no escrita que conocemos como “Pacto de Caballeros”, que consiste en que un futbolista no será transferido a otro club en nuestro país sin el consentimiento del equipo que compró los derechos federativos del jugador, sea mexicano o extranjero.



La bomba estalló esta semana con el caso de Oswaldo Alanís, quien se negó a firmar una extensión de contrato con Chivas, cuya directiva decidió enviarlo a entrenar con su filial en segunda división. Debido al régimen de transferencias y el ‘pacto de caballeros’, la carrera de Alanís estará detenida los próximos seis meses, cuando podrá firmar con cualquier equipo del planeta tierra, excepto México.



El caso Alanís pondrá a prueba la recién creada Asociación de Futbolistas Profesionales en México. Tendremos la oportunidad de ver que tanto ha progresado la comprensión de los futbolistas en México para obligar a los equipos a cumplir con algo muy simple, la reglamentación de transferencias de FIFA, casi nada.