Histórico triunfo de Santos en León

El calificativo histórico encaja perfectamente para definir el triunfo del equipo Santos Laguna en el estadio León.

En total fueron 19 juegos los que tuvieron que llevarse a cabo en el estadio Nou Camp para que la escuadra lagunera ganara su primer cotejo en la tierra de la lechuga y el zapato.

Lo que no consiguieron los equipos de Santos en 1993-94, los campeones de 1996, 2001 y 2015 lo hizo el actual plantel de jugadores, el cual atravesaba una severa crisis de resultados, sin victoria en los primeros seis juegos del torneo Apertura 2017.

¿Por qué ganó Santos en León?

La respuesta es simple, cuando regresa la congruencia a la alineación titular, los futbolistas se estabilizan y surge el juego de conjunto. En la defensa estuvieron dos centrales que dominan la posición: Ventura Alvarado y Néstor Araujo. En la media de contención estuvo el mejor recuperador de balones con que cuenta el equipo albiverde, Diego de Buen. Y en la línea de tres delanteros estuvo Brian Lozano quien está en mejor momento que Jonathan Rodríguez y Jorge Tavares.

¿Quiénes anotaron los goles? Julio Furch y Diego de Buen, dos de los futbolistas que más contribuyen al juego de conjunto del equipo lagunero pero también dos de los más atacados por la tribuna por múltiples razones. El mejor elemento de Santos en el partido del pasado sábado fue Furch, quien en los primeros 7 cotejos ha marcado 4 goles, los cuales han representado puntos en el actual campeonato.

Todas las vueltas que le dio a la alineación José Manuel de la Torre improvisando a “Chatón” Enríquez de central y enviando a la banca a Diego de Buen para no obtener un solo triunfo, finalmente tiene recompensa la cordura y el razonamiento con los tres puntos en León, aunque todavía queda el asunto de haber mandado al equipo Sub 20 a Gerardo Arteaga para poner a Jorge Villafaña, pero no todo se puede dar en la vida al mismo tiempo.

La entrada al libro de la historia de Santos Laguna ya lo tiene el actual plantel con la victoria sobre los Esmeraldas en calidad de visitantes, ahora está otro reto: calificar a la liguilla tras estar en el sitio 17 de la clasificación, algo que muy pocos equipos han conseguido en la historia de los torneos cortos.

A partir de aquí, si el entrenador se mantiene congruente deben venir mejores resultados, de lo contrario el triunfo en León habrá sido digno de la dimensión desconocida.