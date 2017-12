Fútbol con machaca

El fútbol regiomontano fue el gran protagonista del torneo de Apertura 2017, esto como resultado de que sus equipos terminaron en los dos primeros lugares y ambos llegaron a la final, además, ganó el equipo con más seguidores en la Sultana del Norte, Tigres.



Es un hecho inobjetable que el dominio de Tigres en los últimos tres años ha sido notable. Los cuatro títulos de liga en torneos cortos los ganó en los Apertura 2011, 2015, 2016 y 2017, además de jugar finales en torneo de Copa, Concacaf y Libertadores aunque no todas las ganó su mérito es que tuvo presencia.



Al día de hoy no hay un equipo mexicano que haya podido igualar los resultados deportivos que ha obtenido Tigres en los últimos 7 años, es por ello que tengo la impresión de que la reintegración de la regla 20/11 para el próximo año tiene dedicatoria para el club administrado por SINERGIA Deportiva, ya que al no poder controlar el presupuesto que manejan cada torneo, van a intentar regular el asunto en el aspecto deportivo y eso será insertando a un juvenil mexicano.



La famosa regla 10/8 que luego mutó a 9/9 fue perfectamente aprovechado por Tigres para tener un amplio abanico de jugadores extranjeros, tanto en su plantel como en otros equipos. Aquella frase que dijo Decio de María en Fútbol al Día de la Comarca Lagunera cuando adelantó que iban a aumentar el número de jugadores extranjeros en la Liga Mx, sólo pudo ser desarrollada por la escuadra felina, porque Xolos, América o Pachuca también intentaron competir a través de foráneos pero no consiguieron los mismos resultados.



La regionalidad de la Sultana del Norte da para mantener su mercado futbolero, no necesitan al resto del país, así como el resto de la República no se mostró excesivamente interesada en la final del torneo Apertura 2017. Los 20 puntos de raiting que tuvo el juego de vuelta del pasado domingo están lejos de los 40 puntos que obtuvo el partido América contra Cruz Azul del torneo Clausura 2013 pero el dato no le afecta a ninguna de las partes. La Sultana del Norte es feliz con sus equipos y el resto del país sigue concentrando sus emociones en Chivas y América.



La final del torneo Apertura 2017 será recordada por el Clásico Regio, en el que la región más boyante económicamente de México fue feliz y vimos el dominio de un equipo memorable, por sus resultados.