Chepo: dos contenciones, por favor

El juego de anoche en que Santos Laguna es eliminado de la Copa Mx ante Cruz Azul debe ser considerado como un catálogo de decisiones que no deben aparecer en el torneo de Liga Mx.

Mantengo mi postura de que la Copa Mx es un torneo desechable y que la competencia que cuenta es el torneo de liga, sin embargo, aun cuando el juego de ayer ante Cruz Azul lo considero un partido interescuadras, no puedo dejar a un lado que si los mejores juegos de la copa para Santos Laguna fueron con dos contenciones (Coras, América y Necaxa) entonces se debe poner dos medios de recuperación en el medio campo.

Si algo aprendió Paco Jémez del juego de la fecha 6 es que Santos deja mucho espacio en el medio terreno porque Ulises Rivas no puede cubrir 60 metros a lo ancho de la cancha, entonces, el entrenador español puso cinco volantes: Peñalba, Baca, Rodríguez, Giménez y Rojas, ¿resultado? Los cementeros arrasaron con el control de la pelota, llegaron por donde mejor les pegó la gana y ganaron el partido.

Ahora bien, es evidente que Santos es superado en el terreno de juego por Cruz Azul en el primer tiempo, ¿Por qué José Manuel de la Torre no hizo nada? Y cuando le mete mano al equipo resulta que saca a Jonathan Rodríguez ¿Qué partido está viendo? Pero el catálogo de decisiones erróneas no terminó ahí, todavía tuvo la osadía de quedarse sin contención. Afortunadamente, los cementeros fallaron tres opciones de gol que pudieron haber incrementado la diferencia en el marcador cuando no había quien contuviera en el medio campo.

Todo lo anteriormente descrito no puede suceder en el torneo de liga. Sería inaceptable que el entrenador contribuya a que el equipo pase dificultades cuando el partido claramente está pasando por dificultades en el medio campo.

El tercer gol de Cruz Azul fue un claro ejemplo de las facilidades de los visitantes para transitar y pasar el balón sin marca en 10 metros a la redonda.

Chepo de la Torre apostó todas sus fichas al partido de anoche en el TSM y la apuesta salió mal, porque falló en sus decisiones. El equipo Santos requiere de seguridad en el sector defensivo y, desde la liga, ya había avisos de problemas para contener a los rivales.

Todavía en la Copa Mx se toleran los errores de ayer ante Cruz Azul, en el torneo Clausura sería inadmisible.