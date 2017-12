Carta a Santa Claus

Este año no me pondré exigente, porque visto está que no estas para cumplir muchos deseos, la verdad es que en los últimos dos años no has cargado muchos regalos para la Comarca Lagunera. Mucho me temo que todavía nos estas cobrando el campeonato del equipo Santos Laguna del torneo Clausura 2015.



Mucho agradeceríamos que pudieras darnos una liguilla en el próximo torneo y llegar a la ronda de semifinales, la cual no hemos visto por acá en los últimos cinco torneo cortos. Para el torneo Apertura 2018, te pedimos que Santos tenga, cuando menos, 20 puntos, porque tenemos tres torneos de Apertura consecutivos que vemos no más de 18 unidades.



Soy consciente que mencioné que no sería muy exigente pero si por ahí traes un director deportivo en tu trineo, déjalo por acá, mira que hace falta una persona que tenga conocimiento de fútbol en el equipo albiverde.



Para el equipo Vaqueros te pido algo, lo que sea, un pitcher, un filder, un bateador, algo porque no se ve claro que onda para el próximo año. Con Unión Laguna se requieren muchos regalos porque en éste momento no sabemos quienes forman el roster del equipo para la próxima temporada, que será más larga, con dos torneos cortos como en el fútbol.



Agradeceremos que nos hagas saber si podemos contar con un equipo, ya no digamos competitivo, simplemente un equipo, por favor.



Gracias por seguir pasando por nuestra región. Si hubieras venido hace dos semanas te hubieras sentido como en casa, con la nieve que nos cayó, claro, no en las dimensiones en que estás acostumbrado pero era nieve.



Para todos ustedes, estimados lectores, mis mejores deseos para esta navidad, que tengan salud y convivan con sus familia.