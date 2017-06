¡Gallos muertos! ¡Charlatanes vivos!

Constantemente llegan al programa de Televisión Noche de Gallos (NDG) mensajes preguntando qué les pueden suministrar a sus aves enfermas. Responsablemente les aconsejo que las lleven con un veterinario especialista en aves de combate para que las revise, le formule un historial clínico y le suministre el medicamento indicado.

Los televidentes esperan que les recomendemos algo por que están desesperados con la enfermedad que le impacta a su ave o aves; en algunas ocasiones los galleros que han sido invitados a NDG nos platican qué es lo que suministran a las aves con tal o cuál enfermedad, con la aclaración de que estos medicamentos a ellos les ha dado resultado y que de ninguna manera lo recomendarían a los tele-galleros en general, ya que ellos no son veterinarios. En muchas ocasiones los decanos criadores de gallos nos han comentado que saben más de las enfermedades de los gallos que los recién titulados veterinarios y en esto tienen razón, la experiencia manda.

Veterinarios especializados en ave de combate hay pocos, muy pocos, sin embargo, la industria gallística requiere más de estos especialistas que diagnostiquen acertadamente a estos príncipes emplumados, ya que desafortunadamente la mayoría de galleros cae en las garras de charlatanes que solo recomiendan las medicinas que venden en sus tienditas porque leen las indicaciones en el envase de diferentes medicamentos y las interpretan como ellos quieren o porque han escuchado a más galleros que tal medicamento ha funcionado para algunas aves y, atención, ha funcionado para algunas aves, no para todas, incluso algunos de estos charlatanes se atreven a preparar sus "medicamentos y pomadas" que suministran con toda libertad sin que ninguna ley los supervise, claro, lo hacen a escondidas. Los timados son muchos, a veces en su mayoría principiantes y otros con mucho tiempo de dedicarse a la crianza de gallos, estos charlatanes lo único que hacen es adelantar la muerte de estos príncipes emplumados con sus irresponsables recetas, lamentablemente somos muy confiados y ponemos en las manos de cualquiera a nuestros bellos y costosos ejemplares, ya sea sementales, gallinas reproductoras o aves para combate.

Es muy importante señalar que no porque un establecimiento diga veterinaria esta esté atendida por un veterinario; con la facilidad de cursos e información en línea cualquiera lee un poco y se siente veterinario y esto no debe ser así; existen lineamientos para abrir una veterinaria como lo son la firma de un veterinario titulado que se hará responsable de cualquier consecuencia negativa que le pase a cualquier animal, ocurrida por mal suministrar los medicamentos que tienen en ese local; Usted no debe de confiarse y comprar en la primer veterinaria, forrajera o tienda de artículos para gallos que encuentre, cerciórese que esta tenga prestigio y prefiera las que estén atendidas por un veterinario especializado en aves de combate, hay pocas, pero de que existen, existen. Sobre todo y principalmente, sin que se le olvide, cerciórese de la fecha de caducidad de la medicina o vitamina para su gallo.

Cambiando de tema; Les voy a recomendar un libro de un médico veterinario, especialista en aves de combate, mi amigo originario de León, Gto. Luis Felipe Pérez Cárdenas.

Este libro les será de gran utilidad; está dirigido a las personas que les interese tener bases e iniciar en este tema con una guía práctica y fácil de entender que les ayudará a tener éxito y con un vocabulario que todos entenderemos, obteniendo pollitos sanos, el título es: "incubación Artificial de huevo de gallina para pequeños productores", algunos de los temas que encontraran son los siguientes:

1.- Breve semblanza sobre la historia de la incubación artificial. 2.- La disciplina en esta actividad es fundamental para tener éxito. 3.- Bioseguridad del criadero. 4.- Anatomía del aparato reproductor del gallo y la gallina, además del huevo. 5.- Sistemas de apareamiento de los sementales. 6.- Manejo adecuado del huevo fértil. 7.- La selección de la incubadora para la capacidad que necesitamos. 8.- Partes que componen una incubadora. 9.- Manejo de la incubadora y nacedora. 10.- Manejo del cuarto de incubación. 11.- Sistema practico de cómo sacar costos. 12.- Como llevar una historia clínica cuando se presenta algún problema de salud. 13.- Registros que llevamos en un criadero. 14.- Veinte fotografías a color de las diferentes edades del embrión. 15.- Prólogo del libro escrito por el Sr. A Ignacio Rentería A. 16.- Como realizar mapas mentales que nos ayuden en el criadero.

Gracias por su voluntaria atención nos vemos hasta la próxima Pluma…

La próxima… "Pluma de Gallo"

ventana.deportiva@yahoo.com.mx