El Stand by de los gallos

Prácticamente llegó el tiempo de lluvias y con ellas las últimas jugadas de gallos tanto de ¼ de redonda como de navaja, que son las armas que más se juegan en México; Por supuesto que no hay un paro de jugadas por completo ya que muchos criadores navajeros adelantan el cambio de pluma con algunos métodos que tienen probados, muchos de ustedes ya los conocen, y así continúan aunque con muy pocas y escasas jugadas.

Hablando del ¼ de redonda también se organizan las últimas jugadas y es importante mencionar que este tipo de arma y pelea va en ascenso acá en mi León Gto gracias al entusiasmo de una gran familia gallística conformada por los hermanos Hernández y otros valiosos partidos de la localidad que por el momento no menciono a ninguno en especial, con su participación no han dejado caer lo que parecía extinto, por lo menos en León, las jugadas de este bonito ejemplar gallístico habilitado con ¼ de redonda; Dicen que no es bueno hablar de uno mismo pero en este caso si es importante mencionar que gracias a la difusión que se le dio en Noche de Gallos a este tipo de torneos los partidos tuvieron mayor interés en criar y competir local y nacionalmente, esta difusión no solo se dio en León sino en toda la región sin ningún cobro por cubrir estos eventos por lo tanto sin ninguna recaudación monetaria simplemente por el amor al gallo en general y el amor al programa de televisión NDG. Aún recuerdo cuando iniciaba el programa NDG hace aproximadamente 8 años asistí al que parece fue el último torneo de gallerías en León un torneo de verdadera calidad internacional el cual merece una columna completa para hablar de él. Después de ahí me percate que seguían las castas en casas particulares y el siguiente torneo organizado se hizo en una finca vieja y pequeña en el barrio del coecillo, el lugar como siempre es lo de menos, lo importante es que los organizadores insistieron e insistieron hasta lograr que no desaparecieran las jugadas en León. Los consejos profesionales de Ricardo Hernández Ramírez, miembro del conocido partido “Los Tequilas” al respecto de cómo organizar un evento de ¼ de redonda han servido para mantener y hacer crecer este tipo de torneos; Mención especial merece Mauro Hernández Ramírez “Maco” siempre entusiasta y excelente juez tanto de pulgadero como de ¼ de redonda mentor de grandes jueces como lo son entre otros Luis Enrique Ibarra y Enrique López, recordar que en el juez de ¼ de redonda cae toda la responsabilidad para fallar bien una pelea ya que se requiere de sangre fría y mucho carácter para hacer caso omiso a los gritos y presiones de los asistentes y esto se traduce en una sola palabra “Cordura” un juez con cordura es un juez completo.

Quien organiza un torneo de gallos muchas veces es el menos importante; Hablando del ¼ de redonda los partidos por lo regular cuando se comprometen, asisten; Los jueces soportan largas y estresantes jornadas, los que pesan, los que anillan, etc. Es todo un equipo, sin participantes no hay jugada y sin jueces menos; Por eso todos en un torneo tienen el mismo valor no solo el que organiza.

Retomando el tema del stand by de los gallos estamos a pocos días de iniciar la temporada del cambio de pluma “pelecha” en nuestras aves y si queremos que estás aves estén tranquilas, sin estrés y con la mayor protección y cuidado posible debemos tener en cuenta los siguientes consejos que nos da el gran criador de gallos Óscar Andrade, desde luego son únicamente consejos ya que usted siempre debe estar asesorado por un buen veterinario experto en aves de combate; Recordando que durante esta temporada el gallo cambia de pluma y la pluma es sangre.

Se recomienda suministrarles sulfas y antibióticos en el agua y reiteramos esto es lo que le ha funcionado a Óscar Andrade no es una receta para que usted la suministre, pero sin temor a equivocarnos es lo que el veterinario le recomendara en la cantidad adecuada.

Mezclar en los granos que usted acostumbra dar, alimento iniciador de pollito, ya que este tiene muchas vitaminas y proteína, así la pluma saldrá más sedosa y fuerte, esto si lo puede llevar a cabo si lo desea, porque no es un medicamento.

No podemos alimentar a nuestros animales con puro maíz durante esta temporada, pues este no aporta todos los minerales, vitaminas y proteínas que la pluma del gallo necesita para crecer bien.

Tenerlos en tierra húmeda.

Si es posible separados y si no pues que tengan buen espacio entre ellos y ponerles una naranja partida para que picoteen la naranja y no entre ellos.

Cuidemos a nuestros animalitos hoy y siempre.

