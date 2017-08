Primero las damas

Tuve la oportunidad de platicar con Ricardo Horacio Gutiérrez 'El Gaucho', criador de gallos, personaje que muchos de ustedes conocen.

A pregunta expresa de por qué teníamos que depender de los gallos norteamericanos esto nos respondió:

Primeramente mando saludos a todos los galleros de México y a todos los del exterior también un cordial saludo.

En respuesta a tu pregunta te comento:

van a depender del gallo navajero norteamericano porque realmente los criadores mexicanos no le han prestado atención a la madre, la base de una gallera, nosotros como criadores de pico siempre basamos que la fuente de la calidad, lo aporta la gallina, entonces ustedes con un gallo pueden arruinar una gallera, en cambio con una gallina forman una gallera.

Por qué van a depender siempre de Estados Unidos, porque en parte somos malinchistas, pensamos que lo de afuera es mejor que lo nuestro, cuando tenemos lo bueno aquí; voy a hacer un comentario de un gran gallero mexicano que conozco que es el señor Tito Chapa, que para mí es de los mejores criadores de gallos de pulgada y sin publicidad vende arriba de unos 14 mil gallos por año, es un señor que sus gallos juegan al nivel o mejor nivel que los gallos norteamericanos;

entonces yo les recomendaría a todos los criadores desde el más pequeño al más grande siempre cuidar la madre, a partir de tener una buena gallina van a tener una buena gallera.

Con certeza no puedo decir cuál es la línea definida de Tito, pero lo que sí que casi todos los gallos que él juega y he visto participar son ganadores, quiere decir que el señor tiene una trayectoria de años como criador y como jugador, no tan solo es criador es muy jugador y muy ganador yo creo que el gallero mexicano dependería de ahí.

También otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta es que van a necesitar siempre una infusión del gallo asiático para que corte desde el cogote a la cabeza y busque rematar en el suelo, cosa que muchas veces el gallo pulgadero no lo hace, ya sea americano o mexicano, no hace esa función de liquidar en el suelo, y si hablamos de que el gallo requiere de una infusión de asil yo no sabría qué tipo de asil contienen los gallos norteamericanos porque ese ha sido su secreto de toda la vida y sigue siendo una incógnita que tipo de asil el criador norteamericano ha incorporado a sus bases.

Mi aportación a la gallera mexicana ha sido traer en un principio los Pan sobado que ha sido uno de los gallos de mucha calidad de Brasil, de rio grande do sul y a quien le aporté y le salieron muy buenas sus cruzas fue a nuestro amigo que en paz descanse Guillermo Bustamante, quien confió en mí como amigo y en todo; él era un gran conocedor también del gallo asiático brasilero porque él tenía mucha amistad con uno de los grandes del Brasil que era el señor José Tosi de Sao Paulo, yo le ayude con una línea pan sobado que fue una línea que él ya me tenía estudiada y también traía unos asiles de estados unidos, pero realmente esos asiles eran más banquivoides, por su carita larga, lo que sí, no perdieron las características del asil, no volar alto, esperar el contraataque y lastimar, con eso ganaban los gallos que tenía Guillermo entre la cruza de pan sobado, sus gallos cobras, otras aves que él tenía y los gallos asiles norteamericanos;

habría que investigar si alguien siguió con esas líneas; todos los mexicanos y muchos norteamericanos reconocen al gran criador que fue Guillermo Bustamante.

Platícanos de tu experiencia en cuanto al gallo de pico, ¿o como le nombras tú?,

¿cuarto de redonda? Nosotros le decimos gallo asiático oriental, he tenido la suerte de llegar en un momento en que hubo un cambio entre el asiático con el banquivoide, el malayoide con el banquivoide.

He traído animales de mucha raza, son los que han destacado hasta el día de hoy;

tengo alrededor de unas trece o catorce familias que se juegan en todo el país, se gana, se pierde, como en todo pero si han sido bases de muchos criadores mexicanos, por nombrarte algunas líneas están son:

viruela, míster M, pan sobado, bocho, ratón, popo, nombres que uno ha ido dándole a las familias y tengo una última línea que traje directa de Layer santa Catarina del señor Luis Leti, que son reconocidos por Letis, este año ha sido uno de los años en los que mis líneas han aportado éxitos a quienes les vendí; soy de los que siempre recomienda a los amigos en lo general no solamente les vendo los gallos, a los que tienen confianza en mí, les ofrezco asesoría para la cuida y esto les ha dado muy buenos resultados… Continuará esta entrevista con 'El Gaucho'.

