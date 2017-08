Ricardo Gutiérrez ‘El Gaucho’; un gallero que aporta

Continuamos y damos término a la entrevista que nos concedió 'El Gaucho'.

Platícanos ahora en particular que has hecho aquí con Alejandro Monjaraz, también fuiste parte importante para levantar su gallera; "Yo a Alejandro le he aportado varias familias, las que más satisfacción le han dado a él son los ratones y ratón con Leti, después vendrían las otras como las Leti, las pan sobado, míster M, DVD y pájaro que es una de las crías más ganadoras, en estos momentos podría mostrarte las líneas que él tiene, pero están mal de pluma porque ya sabemos que en esta época están en el cambio de pluma, un tiempo más adelante en que los gallos estén bien y en buenas condiciones los mostraremos para que se pueda apreciar bien el tipo y el fenotipo de las aves que te hablo".

Hablando del pan sobado que has tenido aquí con Alejandro, platícanos el tipo de pelea que estos tienen.

"La pelea de ellos son contragolpeadores, no son gallos que pelean frentero, buscan enredarse en la base del pescuezo, morder sobre el lomo, disparar al cogote en la parte de la olla como nosotros le decimos y ahí cuando ya lograron dominar un poquito se montan y pegan en la cabeza, son gallos muy pero muy heridores".

¿Va bien la gallera de Alejandro?

"Yo creo que es una de las galleras más importantes tanto en León como alrededor de León. Alejandro va bien, es una persona muy responsable, muy dedicada yo creo que en un futuro estará muy bien él, ya que ahora ya está produciendo sus propias crías".

¿Gaucho donde vives y que estás haciendo?

"Ahora vivo en el estado de Chiapas, a 8 kilómetros y medio de la capital de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas en la sierra el Jobo en un ranchito de tres hectáreas donde en estos momentos estoy criando alrededor de unas 600 aves, que son las que veremos jugar el año que viene, tengo las nuevas infusiones de todo lo que les he hablado, un poco de cada una de ellas, he ido aportándole a las nuevas crías".

"Yo juego y también vendo, ya que de mis animales vive la granja, la gallera y después hago unos viajes a Brasil para traer sangres frescas para reforzarme y reforzar a mis amigos y a mis clientes y así quien quiera de mis gallos ya van con nuevas sangres reforzadas, también peleo en mi zona, me ha ido bastante bien este año, estoy con un partido muy bueno que se llama partido Colman de los hermanos Verney y Paco, hemos salido muy triunfadores, todo lo que he vendido también les ha dado buenos triunfos".

¿Te consideras el más conocedor o uno de los más conocedores de la República Mexicana, qué te pondrías de calificación un 8, un 9 o un 10?

"Eso sería egoísta de mi parte al decir que tengo una numeración, simplemente les puedo decir que sí tengo gallos competitivos a cualquier nivel y el conocimiento que poseo, ya que vengo siendo la cuarta generación de la familia, no soy improvisado, nací en una gran gallera de mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo, ya tenemos conocimientos base desde nuestra genética que lo arrastramos, tanto yo por ser uno de los mayores de los Gutiérrez y ya en la tercera generación mis primos, mis tíos también son todos galleros en Argentina".

"Te agradezco por el tiempo que te has tomado para realizarme esta entrevista y espero que algo de lo que les he comentado le sirva a muchos criadores tanto de pulgada como a los de pico, que aquí se le denomina gallo asiático a la mezcla de gallo asiático y banquivoide, entre malayoide y banquivoide, muchísimas gracias por todo y muchas felicidades para todos".

