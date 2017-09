Por amor a la gallera, cada quien desde su trinchera

Feliz, contento y satisfecho porque este 26 de septiembre, que por cierto coincide con el número de esta columna, Noche de Gallos cumple 9 años continuos al aire. Noche de Gallos el primer y único programa de verdadera televisión abierta en la República Mexicana ha cumplido con la encomienda de engrandecer la gallera mexicana, los mejores personajes del gallo a nivel nacional nos han hecho el favor de regalarnos una entrevista para el programa, para no omitir a ninguno de ellos por esta ocasión solo diré que han sido muchos los que han aportado sus conocimientos y experiencias, y el único beneficiado ha sido el tele-gallero de la región.

Cabe destacar que el éxito del programa no se debe únicamente a los galleros sino también del público en general que por algún motivo le gusta mucho el formato de este programa y es más interesante aun cuando una persona que no está involucrada en el ave de combate me detiene, por lo regular en algún centro comercial, para comentarme que le gusta la manera en que realizo el programa, que se han dado cuenta que las jugadas de gallo en León y en la región han crecido demasiado y que ahora en donde quiera hay peleas de gallos y esto es muy cierto el boom por los gallos en la región ha sido notable de hecho no sé por qué motivo en una vialidad en León, Guanajuato, conocida como el Malecón del Río han aparecido stickers-calcomanías con la figura de un gallo.

A lo largo de estos nueve años me ha comentado mucha gente que ellos no tienen gallos pero un amigo sí… que su tío tiene gallos y que al ver el programa ha aprendido más sobre ellos, que el primo juega gallos, que no sabían que el compadre tenía gallos, que se han dado cuenta que muy seguido en algún taller, granja, o hasta en el patio de una casa han visto jugadas de gallos. En fin, ojalá que todos sigan con esta clase de eventos, que abran más palenques, que organicen más y mejores jugadas tanto navajeras como de pico.

Todos los que están involucrados en el gallo, vendedores de alimento, empresarios de palenque, dueños de palenques, etcétera, se han visto beneficiados por la difusión del gallo en el programa y no es queja de su servidor pero el beneficio no ha sido mutuo, ya que ellos no retribuyen nada a Noche de gallos, tienen oportunidad y capacidad económica para patrocinar y difundir sus eventos en dicho programa y no lo hacen, piensan que es responsabilidad de uno cubrir sus eventos y difundirlos gratuitamente y no señores esto no es el futbol profesional que sus directivos todo quieren que se les difunda gratis.

Sus empresas, señores galleros, tienen beneficios económicos, cuando crece la gallística se supone que deberíamos de ganar todos y en este caso no es así, ustedes se preocupan únicamente en llevar agua a su molino y de Noche de Gallos nadie se acuerda, ¿esto es justo o injusto? Es pregunta.

Por eso idee esta frase "Por amor a la gallera, cada quien desde su trinchera".

Por muchos años, nueve en concreto, desafortunada o afortunadamente he tenido, como dicen comúnmente, que rascarme con mis propias uñas, consiguiendo patrocinadores que no tienen nada que ver con esta gran industria gallística pero que debido al éxito del programa cumple con la función de promocionar, dar a conocer y posicionar positivamente sus productos o servicios.

Noche de Gallos cumple su cometido, difundir la buena crianza del ave de combate, mostrar al público en general la sana convivencia y el respeto que hay en un palenque, ha logrado que los galleros se sientan orgullosos de serlo, que varios empresarios sobre todo de calzado se enorgullezcan de tener gallos y los presuman a sus amistades, ya que con esto tienen un tema más para comentar.

Ha sido artífice para motivar que personas comunes se conviertan en nuevos galleros, no solo en León sino en toda la región hasta donde llega la señal de Milenio Televisión. Y donde no llega la señal llega esta la columna número 26 de nombre Pluma de Gallo, que cumple y cumplirá con el mismo objetivo que Noche de Gallos: hablar siempre positivamente de la gran industria gallera.

Gracias por su voluntaria lectura.

Y recuerde "Por amor a la gallera, cada quien desde su trinchera".

Nos vemos hasta la próxima Pluma…

La próxima… Pluma de Gallo

