De "Wikileaks" a "Football Leaks"

“Son los medios los que controlan los límites de lo políticamente permisible, así que es mejor cambiar los medios”

Julian Assange, Fundador de Wikileaks

Hace 10 años cuando Wikileaks se dio a conocer, con la revelación de más de 1.2 millones de documentos con información previamente clasificada en tan solo su primer año, el mundo cambió. Fue tal el impacto mediático que generó el mayor escándalo político de la última década, que la manera tradicional en que los medios de comunicación transmitían las noticias empezó a cambiar. Si en un principio periódicos como The Guardian retomaron los documentos filtrados directamente de la plataforma para comenzar diversas investigaciones, con el paso del tiempo, el diario británico, junto a por ejemplo El País, Le Monde, Der Spiegel y el New York Times se aliaron con Wikileaks para en conjunto dar a conocer los documentos diplomáticos de Estados Unidos en la mayor filtración de la historia que dejó al descubierto su política exterior, caso conocido como Cablegate. En 2013, Edward Snowden optó por seguir la misma dinámica, y una vez más The Guardian fue elegido como el encargado de encabezar las filtraciones de las agencias de inteligencia estadunidenses. Para septiembre de 2015 llegó Football Leaks, nombre inspirado en la organización que transformó la información a través de la transparencia, aunque no se concentra más allá del futbol. Sin comparar el impacto mediático que pueden tener documentos que afectan la política mundial y filtraciones solo relacionadas al ámbito deportivo, el primer golpe de la plataforma fue hacer que la Federación Holandesa suspendiera tres años al Twente de competiciones europeas por estar involucrado en acuerdos que beneficiaban a terceros. Tras anunciar en abril que dejarían de revelar información temporalmente, este diciembre regresó, siguiendo la tendencia, con el apoyo del consorcio EIC (European Investigative Collaborations) que reúne a 12 medios de comunicación, incluido Der Spiegel y El Mundo, que en conjunto han logrado que la Fiscalía de Francia abra una investigación penal contra todos los mencionados en los 18.6 millones de documentos recientemente revelados.

