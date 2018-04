Termina el trabajo

Con esa frase es que los del Toronto FC se motivan. No los impulsa ganar el trofeo en sí, sino hacer algo diferente a lo que han hecho todos los que han llegado hasta donde están. Son 13 años de historia con apenas un campeonato de MLS, producto de únicamente siete derrotas en 43 juegos en 2017, ante casi 112 que presume el Guadalajara no nada más con una clara filosofía de equipo, sino con 12 campeonatos nacionales. Unos apelan a la grandeza, otros a hacer historia. Lo único que los une más allá de su primera final en la Liga de Campeones de Concacaf es el extinto Chivas USA que participó en la Major League Soccer entre 2005 y 2014 y que tuvo en 2011 al hoy entrenador de los Reds, Greg Vanney, en su banquillo como auxiliar y a Robin Fraser, hoy auxiliar de Greg, como el técnico principal, aunado a Dan Calichman como el encargado de la Sub 18. Después de ser despedidos por Jorge Vergara, hoy los papeles se invierten. Eriq Zavaleta estuvo también como préstamo en el último año de su existencia, mientras que Ben Spencer y Marky Delgado son productos de la academia que tenían; este último por cierto representando el talento joven que tiene el Toronto en buena mancuerna con veteranos como Drew Moor y Justin Morrow, aunado a joyas como el nativo de la ciudad Jonathan Osorio. Dicen que si le preguntan a cualquier aficionado o gente cercana al club sobre el secreto de su ascenso los últimos tres años, la respuesta está en la química que tienen sus jugadores. El olfato goleador de Altidore, la potencia y toque de Giovinco (quizá el mejor jugador de toda la MLS) y el motor que representa el capitán Michael Bradley, pero lo que no se dice es que varios disfrutan de quedarse en el campo y convivir después de que termina la práctica y que lo hacen también fuera del trabajo. El gerente general Tim Bezbatchenko y el propio Vanney lo han dicho, cuando formaron al equipo buscaron personalidad, no solo talento. La idea era establecer una cultura en el club, algo clave para invertir tanto en traer a Bradley desde la Roma y a Giovinco desde la Juventus. Da la impresión de que un resultado adverso no borraría lo que han logrado hasta el momento.

