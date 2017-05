Así tituló Steven G. Mandis, profesor de Columbia Business School, el libro en el cual recopila las claves, valores y estrategias que han convertido al club blanco en la mayor entidad deportiva del mundo. Un ejercicio de investigación con más de 100 entrevistados y con total acceso a las instalaciones del Real Madrid, así como a documentación exclusiva, que apenas el año pasado al ser publicado pudo dar a conocer a fondo cómo es que trabaja la institución desde sus entrañas, y cómo es que una gestión logró pasar de estar prácticamente en la bancarrota en la década de los noventa a ser el club más rentable del planeta. Lo que mejor describe al Real Madrid, equipo que se calcula tiene unos 450 millones de seguidores en el mundo, lo cual es más que el total que sigue el futbol americano, es que funciona bajo un modelo económico deportivo sostenible basado en los valores de una comunidad. “En el corazón de la fórmula Real Madrid para alcanzar el éxito se encuentran los valores de sus seguidores y la cultura que se deriva de ellos”, pero ¿qué quiere decir este pensamiento que suena más romántico que funcional? Para el autor, cultura es sinónimo de trabajo en equipo ya que todo el mundo en el club merengue trabaja en una misión en común. Han sabido generar pasión, pero sobre todo lealtad; crece la comunidad, crece el interés de los medios; los ingresos aumentan y eso permite grandes fichajes, porque “va con sus valores”. El Madrid es una marca con personalidad, no todos gozan tal privilegio. El 3 de junio en cambio, en Cardiff, todo esto dejará de contar por 90 minutos. Al Real Madrid no le bastará tener una gran plantilla y una gestión exitosa ante una Juventus a la que Italia ya le queda chica. Si ganan, quedará comprobado que la cultura organizacional bajo la cual dice regirse puede ser garantía del éxito fuera y dentro de la cancha. Pero para los cerca de 92 mil socios madridistas no basta con ganar. Quieren que el club sea “campeón y señor”, mientras que si pierden, querrán ver esfuerzo, coraje y dignidad.

