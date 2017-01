La nación de Aubameyang

Hace menos de seis meses, la Asamblea Nacional de Gabón en la capital Libreville, ardía en llamas. Seguidores de la oposición eran disparados a muerte en las calles y la prensa extranjera tenía prohibido entrar al país. Con apenas 57 años de independencia, el gobierno gabonés solo había visto desfilar a tres presidentes previo a las elecciones de agosto de 2016. Ali Bongo representaba por una parte a una familia que está por cumplir medio siglo en el poder y Jean Pinga gran parte del millón y medio que habitan en un país petrolero que añoraba un cambio. Cuando los resultados arrojaron con una diferencia de menos de 6,000 votos a Bongo reelecto, la crisis social y política estalló. La Unión Europea aseguró que existió una anomalía obvia en el recuento de votos y llamó a elecciones transparentes. A 7,666 km de la nación ubicada en la costa oeste de África Central, se encuentra al noroeste de Francia, Laval, ciudad que vio nacer en 1989 a la estrella del Borussia Dortmund, Pierre-Emerick Aubameyang. Con la oportunidad de jugar para la selección de Francia y la de España, país de su madre, el delantero decidió en 2009, incluso después de jugar para la Sub 21 de Les Blues, atender a su primera convocatoria con la selección de Gabón. ¿La razón? Su padre, ex capitán de las panteras, por lo que en sus palabras “Gabón fue una decisión del corazón”. Hoy la tierra mitológica y folclórica de Gabón recibe una vez más la Copa Africana de Naciones, donde aprovechando el reflector que atrae la competición, pero sobre todo a su máxima estrella de 27 años de edad, la oposición amenaza con vengar la injusticia de las elecciones a través del caos social. Con la dictadura de 50 años bajo real amenaza, no era el momento indicado para celebrar el más importante torneo continental de África, sin embargo, Ali Bongo sabe que Auba es importante no solo para su selección, sino también para su nación, por lo que lo llamó a una reunión en privado previo al arranque de la competición.

